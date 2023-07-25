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Техкульт

Горизонтальная электростанция Fervo обещает революцию в геотермальной энергетике

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Геотермальная станция

Компания Fervo завершила первую серию испытаний демонстратора своей технологии – универсальной геотермальной электростанции горизонтального типа. Она расположена в Неваде, занимает площадь примерно 1 км, имеет пропускную способность 63 литра в секунду. Закачиваемая жидкость поступает наружу в виде пара с температурой 191 °C, что позволяет электростанции вырабатывать 3,4 мегаватта энергии.

Как поясняет Тим Латимер, генеральный директор и соучредитель Fervo Energy, они адаптировали технологии бурения и гидроразрыва пласта для оптимизации сбора тепла недр планеты. В классических геотермальных станциях вода закачивается в глубокие вертикальные скважины, чтобы потом вернуться через другие скважины в виде пара. Но его объем и давление слишком низкие, поэтому 40 % таких объектов оказываются замороженными еще на этапе строительства. Доля геотермальной энергетики в мире около 0,5 %.

Геотермальная станция

Метод Fervo основан на прокладке нескольких длинных горизонтальных скважин на сравнительно небольшой глубине. В них под давлением закачивается жидкость, что приводит к гидроразрыву пород вокруг. Образуется «пятно» с множеством щелей в нагретой породе, куда поступает вода, а после нагрева и превращения в пар она откачивается через другую скважину. Такой подход позволяет собрать гораздо больше пара, при этом уменьшается количество буровых работ на глубине. В 2020 году Тим Латимер на выступлении перед студентами Техасского университета в Остине рассказал, что планирует увеличить мощность своих геотермальных станций до 200 мегаватт, а затем и до 2 гигаватт. Их можно строить практически в любой точке планеты, а не только там, где земное тепло подходит близко к поверхности. Инвесторы верят в идеи Латимера, он собрал уже $187 млн на реализацию своих проектов.

Геотермальная станция

Александр Мартыненко

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Проекты
2020-й год
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