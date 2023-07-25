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Техкульт

Атлетичный робопес Unitree Go2 получил поддержку ChatGPT и сможет поболтать со своим хозяином

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Unitree Go2

Китайская компания Unitree объявила о начале продаж робопса Go2. Робот может стать не просто игрушкой, но и компаньоном во время спортивных пробежек. Его возможности позволяют развивать скорость до 9 км/ч в стандартной версии или до 12,6 км/ч в версии Pro, что соответствует довольному бодрому темпу бега. Сам робопес весит всего 15 килограммов, а его высота не превышает 40 сантиметров. При этом не совсем понятно, где у робота нос, а где хвост.

Разработчики заявляют о превосходном техническом оснащении Go2, которое включает в себя не только сверхширокоугольный лидар, но и камеры высокого разрешения. Обрабатывая информацию, поступающую от них, робот показывает чудеса ориентирования даже на совершенно незнакомой местности. Робопес успешно обходит препятствия и может преодолевать сложные участки — например, ему ничего не стоит спуститься или подняться по лестнице. Особенности конструкции и новые двигатели позволяют ему выделывать такие невероятные трюки, как сальто, затейливые танцы и сложные прыжки.

Unitree Go2

В Pro-версии нашел реализацию и речевой движок с поддержкой GPT. Это позволят человеку вести с робопсом диалоги на естественном для себя языке. Робот пытается интерпретировать действия пользователя и стремится помочь ему. При этом на фоне аналога от Boston Dynamics Go2 выглядит вполне доступным. За бюджетную версию робопса компания просит 1600 долларов, а за версию Pro — 2800 долларов. За отдельную плату можно докупить контроллер, руку-манипулятор и другое дополнительное оборудование, расширяющее функционал робота.

Александр Козырев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Boston Dynamics
Проекты
Робот
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