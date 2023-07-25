Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию

«Из Польши на Украину зайдет полноценная армия... И это не наемники, а действующие силы НАТО». Такие сценарии вмешательства Польши в ситуацию на Украине рисуют и российские, и даже западные военные эксперты. Как и при каких условиях они могут быть реализованы? И что в таком случае делать России?

В воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. Как указал Лукашенко, наемников уже подключено достаточное количество, в том числе основные стратегические резервы Польши. Как пишет БелТА, Лукашенко отметил, что одна из бригад Польши теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая – примерно в 100 километрах от Гродно.

О планах Польши начать операцию против Белоруссии, чтобы втянуть в конфликт на Украине Североатлантический альянс, заявил в воскресенье и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В Польше "прямо сейчас" приходит осознание поражения Украины. Делать вид, что киевский режим "побеждает", больше невозможно, сказал он, добавив, ситуация обратная: Россия "сокрушает" украинских националистов. В порыве отчаяния Польша пытается добиться вовлечения НАТО, объяснил Джонсон.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что действия польского руководства невозможно определить иначе как подготовку к масштабным агрессивным действиям. Он добавил, что Варшава и Запад в целом должны осознавать, что Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу вне зависимости от ее характера и масштаба. Россия в полном соответствии с союзническими обязательствами будет отстаивать суверенитет Белоруссии всеми доступными силами и средствами, подчеркнул Грызлов.

А ранее в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности под председательством президента РФ Владимира Путина директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Польша хочет взять под контроль западные области Украины. Для этого Варшава существенно увеличит численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG и разместит ее на западе Украины.

"По информации нескольких источников, Варшава приходит к осознанию, что никакая западная помощь не способна поддержать Украину. Более того, приходит осознание того, что вопрос поражения Украины – это вопрос только времени", – объяснил глава спецслужбы логику действий Польши.

Со своей стороны Путин отметил, что соединение планируется использовать для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для оккупации. "Если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся навсегда", – сказал глава государства.

"В этом не будет ничего нового. После поражения Германии и ее союзников после Первой мировой войны польские части заняли Львов и прилегающие земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии. Польша, подстрекаемая Западом, воспользовалась и трагедией Гражданской войны в России, аннексировала некоторые исторические российские губернии", – заявил президент.

Он напомнил, что идейные предшественники нынешних украинских властей – петлюровцы – в 1920 году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни.

"Что касается польских лидеров, то они, вероятно, рассчитывают под натовским зонтиком сформировать коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы вернуть, как они считают, свои исторические территории", – предупредил Путин.

В июне 2007 года во время встречи министров обороны ЕС главы военных ведомств Литвы, Польши и Украины договорились о создании многонациональных литовско-польско-украинских миротворческих сил, говорится на сайте подразделения. Соглашение было подписано в сентябре 2014 года, а сама бригада была сформирована в 2016 году. В уставе бригады говорится, что она будет принимать участие в международных операциях в соответствии с принципами международного права.

В состав LITPOLUKRBRIG входят: интернациональный штаб, базирующийся в польском Люблине, батальон Сухопутных войск Великой княгини Бируте Улан (Литва), 3-й механизированный батальон 19-й бригады (Польша) и 1-й десантно-штурмовой батальон 80-й бригады (Украина). Также в составе бригады имеется ряд подразделений боевого и тылового обеспечения. Все они базируются в своих странах и собираются для учений. Численность LITPOLUKRBRIG – 4,5 тыс. человек. Нынешний командир бригады – польский полковник Ярослав Мокжицкий.

Отметим, что бригада, помимо сложной аббревиатуры, носит имя князя Константина Острожского, что весьма символично. Великий гетман Великого княжества Литовского XV–XVI веков, князь Константин – родом из города Турова (в нынешней Белоруссии), был воеводой в Вильно, отличился в боях на территориях теперешних Украины и Польши, но самое главное – командовал войском в двух войнах Литвы с Русским государством.

Также символичным выглядит расположение штаб-квартиры LITPOLUKRBRIG – центр "Люблинского треугольника", созданного Польшей, Украиной и Литвой для углубленного взаимодействия. В польском Люблине в 1569 году была подписана уния – государственный союз между Польшей и Великим княжеством Литовским, в которое входили земли нынешних Литвы, Белоруссии, Украины и части России.

В объединенном государстве, которое получило название Речь Посполитая, поляки играли главенствующую роль. К идее Речи Посполитой от моря до моря Варшава возвращалась и в XX веке. При Юзефе Пилсудском был составлен проект Intermarium ("Междуморье"). Речь шла о конфедерации от Балтики до Адриатического и Черного морей во главе с Польшей.

По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, именно бригада LITPOLUKRBRIG может быть использована для оккупации Польшей Западной Украины. Кроме того, ряд факторов указывают на вероятность прямого столкновения российских сил с армией НАТО, поскольку в глобальном смысле действия Польши – это попытка воссоздания Речи Посполитой, в которую входила вся Левобережная Украина.

"Думаю, бригада LITPOLUKRBRIG пойдет на Западную Украину. Тернопольская, Волынская, Ивано-Франковская области, где, видимо, и будут сосредоточены ее силы, находятся на значительном расстоянии от украинской столицы. А закрыть Запад и Киев у бригады не хватит сил. Так что за границы Западной Украины они не выйдут", – рассуждает полонист Станислав Стремидловский.

"Я бы обратил внимание на политический аспект происходящего: при переброске LITPOLUKRBRIG на Украину Польша вступит в спорную для себя правовую ситуацию, дело может дойти до введения в стране чрезвычайного или военного положения. И тогда выборы в Сейм, назначенные на ближайшую осень, вообще могут не состояться. А я напомню, что о сценариях срыва выборов польская оппозиция предупреждает весь последний год. Видимо, небезосновательно. Хотя и внешнеполитические последствия, безусловно, будут. Я не думаю, что Евросоюз так просто проглотит попытку Варшавы взять под контроль часть Украины", – заметил собеседник.

"Украинская часть LITPOLUKRBRIG в данный момент находится под Артемовском и пытается занять Клещеевку, а также другие фланговые населенные пункты. Литовское подразделение стоит в районе Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы. Как указывают в НАТО, это подразделение призвано предотвратить эскалацию в этом районе, а также воспрепятствовать России и Белоруссии воссоединиться с Калининградской областью. А польская часть находится в Люблине", – рассказал военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

"Но самое важное тут то, что на основе LITPOLUKRBRIG сейчас создается армейский корпус численностью около 25 тыс. человек.

Для сравнения: 58-я армия ВС РФ в лучшие годы имела примерно 35 тыс. человек. Картина следующая: из Польши на Украину зайдет полноценная армия, чтобы, как говорят в Варшаве, прикрыть Киев. И это не наемники, а действующие силы НАТО, в которой украинская часть – просто "конфетти", а реально действующих подразделения два – польское и литовское", – подчеркнул специалист.

"Насколько сильна будет эта армия? Сейчас Польша заказала у Южной Кореи 850 танков K2 "Черная пантера", у Германии – 150 танков Leopard, а у США – 200 установок HIMARS. Думаю, всем этим планируется вооружить именно создаваемую армию, которую разместят на севере Украины. Нам готовят полноценную войну – представьте, на сколько десятков километров растянется такая расквартированная армия. Часть ее будет находиться на Харьковском направлении в непосредственной близости от линии фронта", – прогнозирует собеседник.

"Все это приведет к прямому столкновению российских сил с армией НАТО еще и потому, что в глобальном смысле это попытка воссоздания Речи Посполитой, в которую входила вся Левобережная Украина. Польша считает эти земли своими по сей день и не откажется за них воевать, тем более – в свете подписанных Зеленским соглашений с Варшавой", – считает эксперт. "Что делать России? Максимально быстро и – если будет необходимо – радикальными методами выйти к Днепру и провести ускоренную денацификацию территории военным способом", – заключил Артамонов.

Рафаэль Фахрутдинов