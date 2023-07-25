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ТАСС

МИД КНР: Китай в отличие от НАТО не разжигает конфликт на Украине поставками вооружений

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Как уточнила официальный представитель ведомства Мао Нин, Пекин строго соблюдает международное законодательство

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китай в отличие от стран - участниц Североатлантического альянса не занимается поставками вооружений на Украину и тем самым не "подливает масла в огонь" в ходе конфликта. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Что касается экспорта вооружений, китайская сторона всегда занимала по данному вопросу осторожную и ответственную позицию, <...> которая полностью отличается от действий стран НАТО, подливающих масла в огонь", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос французского журналиста о том, что, по данным Парижа, некоторое оборудование, поставляемое Китаем России, якобы может использоваться при проведении специальной военной операции РФ.

Как уточнила Мао Нин, Пекин строго соблюдает международное законодательство и выполняет свои обязательства перед международным сообществом. "Китай не инициатор украинского кризиса, наша страна не относится к участникам [конфликта на Украине], - подытожила она. - Мы всегда занимали объективную и справедливую позицию, оказывая активное содействие мирному процессу и переговорам". 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
NATO
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