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Идею лицензировать автопилот Tesla на других автомобилях оценили

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Tesla Model S Plaid
Tesla Model S Plaid.
Источник изображения: Кадр: видео Touristen Niko / YouTube

Аналитики оценили идею лицензировать автопилот Tesla на автомобилях других брендов. Об этом сообщает издание Insider.

По мнению аналитика Джина Мюнстера, решение Илона Маска предоставить функцию помощи водителю Full Self-Driving (FSD) другим автопроизводителям поможет Tesla увеличить доход. «Финансовый потенциал лицензирования FSD значителен», — заметил эксперт.

Специалист предположил, что производители автомобилей будут скорее заимствовать технологии Tesla, чем тратить большие деньги и время на разработку собственной системы автопилота. По оценке Джина Мюнстера, в первые годы благодаря лицензированию корпорация Маска сможет дополнительно заработать около четырех миллиардов долларов. Далее FSD будет дополнительно приносить «десятки миллиардов».

Мюнстер спрогнозировал, что через 10 лет автопроизводитель сможет получить операционную прибыль в размере 100 миллиардов долларов. По оценке специалиста, доход от лицензирования Full Self-Driving отдельно позволит компании Илона Маска зарабатывать 20 миллиардов долларов в год.

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал появление автопилота Tesla на машинах других брендов в конце июля. «Мы более чем рады предоставить лицензию другим», — добавил Маск.

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