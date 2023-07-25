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ТАСС

Роскосмос планирует снизить до 28% цену на готовые спутники

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Макет космического аппарата "Гонец"
Макет космического аппарата "Гонец".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Баранов

Космические аппараты будут иметь модульное построение на принципах унификации и стандартизации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Стоимость готовых космических аппаратов может быть снижена до 28% после запуска конвейерного производства. Об этом говорится в презентации исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, представленной на пленарном заседании Евразийского аэрокосмического конгресса.

Согласно представленным данным, космические аппараты будут иметь модульное построение на принципах унификации и стандартизации. Это позволит на 40% сократить накладные расходы и производственные издержки.

"До 28% снижение цены готовых изделий, до четырех раз увеличение темпа производства за счет сокращения производственного цикла с текущих 4-8 лет до 2 лет. До 25% снижение рисков срыва сроков производства космических аппаратов", - говорится в презентации.

В ноябре 2022 года генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил в интервью ТАСС, что России необходимо на орбите не менее сотни спутников дистанционного зондирования Земли. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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