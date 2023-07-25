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ТАСС

Forbes: Украина не получила достаточно западных ЗРК для полной замены С-300

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ЗРК С-300 ПВО Украины
ЗРК С-300 ПВО Украины.
Источник изображения: https://www.youtube.com/

По данным издания, Киеву необходимо еще 18-20 комплексов, чтобы осуществить полную замену всех советских систем

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Поставки западных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) до настоящего времени не смогли полностью заменить советские зенитно-ракетные системы С-300, стоящие на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ), для которых заканчиваются боеприпасы. К такому выводу в понедельник пришел журнал Forbes.

По его данным, в начале вооруженного конфликта у ВСУ было порядка 50 комплексов С-300. Западные страны поставили Киеву около 20 ЗРК SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale и других. США также намерены выкупить у Тайваня примерно 12 ЗРК MIM-23 Hawk для передачи Украине. Однако Киеву необходимо еще 18-20 комплексов, чтобы осуществить полную замену всех советских систем, боеприпасы для которых, как ожидается, иссякнут в ближайшие месяцы.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Украина разрабатывает собственные системы ПВО средней дальности. Однако Forbes считает, что Киеву не хватит производственных мощностей для запуска серийного производства ЗРК. "Вопрос о том, стоит ли разработка потраченных усилий, остается открытым", - пишет издание, отмечая, что Украине вряд ли удастся обеспечить полную замену С-300 другими системами ПВО без содействия Запада. 

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Страны
США
Тайвань
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
С-300
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