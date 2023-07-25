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В России рассказали о неуязвимости ракет «Оникс» для ПВО Украины

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Пуск крылатой ракеты "Оникс"
Пуск крылатой ракеты "Оникс".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Противовоздушная оборона (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) не может сбить российские противокорабельные ракеты «Оникс» из-за высокой скорости и маневренности. О неуязвимости ракеты рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

Он предположил, что «Оникс» применяют в составе береговых комплексов «Бастион». По словам Дандыкина, изначально ракеты предназначались для поражения морских целей, но боеприпас модернизировали для поражения наземных объектов.

«Дальность полета, предположительно, около 500 километров, то есть уничтожит цель в любой точке проведения СВО. ВСУ ее не могут сбить по двум причинам: почти гиперзвуковая скорость — примерно 2400 километров в час, а также способность маневрировать во время подхода к цели», — сказал эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что «Оникс» несет боевую часть весом несколько сотен килограммов.

В июне ТАСС со ссылкой на близкий к Минобороны России источник сообщил, что береговой ракетный комплекс «Бастион» с ракетой «Оникс» в ходе специальной военной операции показал высокую эффективность против наземных целей.

В январе генеральный директор и генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов рассказал, что комплексы «Бастион» востребованы в ходе спецоперации.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Проекты
ГЗЛА
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