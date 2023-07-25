Польша открыла сервисный центр по ремонту танков Leopard с Украины

ЦАМТО, 24 июля. Первые два танка Leopard уже прибыли с Украины на завод Bumar в польском городе Гливицы, где начал работать сервисный центр.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Сервисный центр в Гливице начал свою работу. Первые два танка Leopard уже прибыли на завод Bumar", –- заявил министр.

Как напоминает агентство, ранее постпред Варшавы в НАТО Томаш Шатковский заявил, что Польша и Германия в ближайшее время рассчитывают заключить сделку по созданию центра по ремонту танков Leopard немецкого производства, которые использовались на Украине. Позже издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщало, что Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра Leopard – причиной были названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники. Ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что это Германия пытается получить финансовую выгоду от создания сервисного центра для переданных Украине танков Leopard, и именно из-за этого процесс остановился.