Американцы усилили своё военное присутствие в Сирии

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Американские военные продолжают незаконно находиться на территории Сирии, без всяких санкций сирийских властей, прикрывая это якобы борьбой с терроризмом.

Несмотря на то, что активные военные действия на территории Сирии уже давно не ведутся, американцы не собираются не только уходить из этой арабской страны, но и усиливают там своё военное присутствие.

Как передаёт сирийская газета Al Watan, Командование США решило перебросить в Сирию военную технику и солдат из соседнего Ирака, где американцы также неплохо устроились в нефтяных районах страны.

Сирийское издание, ссылаясь на источники в оппозиционных группировках, пишет, что колонна американской бронетехники проследовала в Сирию через пограничный с Ираком пункт «Эль-Валид».

Военные из США расположились в северо-восточных сирийских провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор.

По данным газеты Al Watan, в этом месяце США увеличили своё военное присутствие в Сирии с 500 до 1500 военнослужащих. Газета отмечает, что американцы занимаются подготовкой курдских боевиков из «Сил демократической Сирии», а также контролируют нефтегазовые месторождения в северо-восточной Сирии.

Напомним, что ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявлял, что в Вашингтоне не видят необходимости задействовать подкрепление в Сирии.