Японские власти считают необходимым добиться максимальной ратификации Соглашения по кассетным боеприпасам. Такое заявление в понедельник, 24 июля, сделал заместитель генерального секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки.

«Если говорить о позиции нашей страны, то мы считаем важным, чтобы как можно большее число стран присоединилось к этой конвенции», — подчеркнул он.

Исодзаки добавил, что Япония ратифицировала договор еще в 2009 и намерена продвигать его на двустороннем и многостороннем уровнях.

Замгенсека воздержался от прямых комментариев в связи с использованием кассетных боеприпасов Вооруженными силами Украины (ВСУ) для обстрела Запорожской области. При этом он уточнил, что в курсе заявлений Минобороны РФ по данному поводу.

Накануне силовые структуры Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об ударе западными кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация о пострадавших и погибших уточняется.

До этого, 22 июля, украинские националисты атаковали группу сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». При обстреле использовались кассетные боеприпасы. Четыре журналиста, среди которых военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков, были ранены. Военкор «РИА Новости» Журавлев скончался во время эвакуации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот обстрел не был случайным. По ее словам, причина кроется в то, что корреспонденты собирали материалы об применении Киевом кассетных боеприпасов в Запорожской области.

Пентагон 13 июля подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. До этого, 7 июля, президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.