ВМС США приняли на вооружение боевой корабль прибрежной зоны LCS-30 "Канберра"

ЦАМТО, 24 июля. Австралийская компания Austal объявила о состоявшейся на ВМБ ВМС Австралии в Сиднее церемонии ввода в боевой состав ВМС США боевого корабля прибрежной зоны класса "Индепенденс", LCS-30 "Канберра".

LCS-30 стал 16-ым принятым на вооружение ВМС США кораблем класса "Индепенденс", построенным компанией Austal USA на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) начиная с 2010 года. Церемония резки первых листов алюминия для постройки "Канберра" состоялась 23 февраля 2019 года, закладка киля – 11 марта 2020 года, спуск на воду – 2 апреля 2021 года, крещение – 5 июня 2021 года. Корабль был передан ВМС США в декабре 2021 года.

LCS-30 "Канберра" является единственным кораблем ВМС США, принятым на вооружение за пределами национальной территории.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

На текущий момент Austal USA передала ВМС США 17 кораблей класса "Индепенденс". Последним 12 мая 2023 года был передан (LCS-34) "Огаста".

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) в стадии постройки также находится LCS-36 "Кингсвилл". Планируется, что он будет передан ВМС США в начале 2024 года.

В июле 2021 года на военно-морской базе ВМС США Сан-Диего состоялась церемония вывода из боевого состава американского флота головного корабля серии, LCS-2 "Индепенденс", а в сентябре 2022 года из состава флота был выведен LCS-4 "Коронадо".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.