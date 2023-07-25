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Военный описал влияние поставок истребителей F-16 Украине на ход СВО

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: AP Photo/ David Zalubowski

После отправки американских истребителей F-16 Украине пройдет несколько месяцев, прежде чем они поступят на вооружение, сообщил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он описал влияние поставок на ход специальной военной операции.

«Это легкий истребитель американского производства четвертого поколения с одним двигателем. Пожалуй, самый массовый истребитель западного мира. Он на вооружении не только в США, но и во многих натовских странах. Это достаточно хорошая машина, способная нести ракетное оружие, в том числе ракеты большой дальности», — сообщил эксперт.

Поставка двух-трех десятков истребителей, на которые еще нужно обучить и обеспечить наземную инфраструктуру, требует времени. Их обслуживание во многом отличается от обслуживания бывших советских самолетов, которые еще остаются у Украины. Поэтому поступят эти истребители на вооружение лишь в начале следующего года

Василий Дандыкин

ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса

Дандыкин полагает, что поставка F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) может в какой-то степени осложнить ситуацию на фронте.

«Но нашим самолетам, особенно если брать тяжелый истребитель Су-35, достоинство которого признают даже враги в Киеве, вполне по зубам американский истребитель. Так что здесь надежда на очередное вундерваффе (супероружие — прим. "Ленты.ру"), которую Киев опять продвигает так же, как раньше говорил о HIMARS, не оправдается», — убежден он.

Более того, репутации F-16 может быть нанесен большой ущерб, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты направят Украине истребители F-16. Однако их поставка может занять несколько месяцев.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
HIMARS
Су-35
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