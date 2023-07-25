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ТАСС

Во Владивосток после совместных российско-китайских учений прибыли корабли ВМС КНР

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Восточного военного округа

Учения проходили в Японском море

ТАСС, 24 июля. Корабли ВМС Китая прибыли в понедельник с визитом во Владивосток после совместных российско-китайских учений "Север. Взаимодействие-2023", которые завершились в воскресенье в Японском море.

"Вчера мы успешно и благополучно завершили учения "Север. Взаимодействие-2023". В ходе нынешнего учения под руководством объединенного оперативного штаба осуществлены совместное планирование и подготовка, управление и применение сил и средств <…> в целях совместного поддержания и обеспечения безопасности и стабильности стратегических морских коммуникаций в Восточной Азии", - сказал журналистам на приветственном брифинге заместитель командующего флотом Северного моря ВМС Китая Цю Ваньшень.

По словам заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского, после короткого отдыха в порту Владивостока российские и китайские корабли продолжат совместные действия по патрулированию. Оба руководителя отметили, что военнослужащие в ходе учений на 100% выполнили все поставленные задачи. Основной целью тренировки было укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Всего было выполнено около 20 боевых упражнений, в числе которых совместные артиллерийские стрельбы по разным видам целей. От России в учениях принимали участие большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. Со стороны Китая были задействованы эсминцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".

К учениям с двух сторон привлекались более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, а также истребители-перехватчики. 

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