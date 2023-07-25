Создающая «Искандеры» корпорация нарастила выпуск ряда изделий

Корпорация КБМ, создающая «Искандеры», за год нарастила выпуск ряда изделий в 2,5 раза

Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ), которая входит в «Высокоточные комплексы» «Ростеха» и создает ракетные комплексы «Искандер», в 2,5 раза увеличила производство ряда изделий. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов».

«Выполнение ГОЗ отслеживается подекадно. Ни в одной декаде отклонения от графика не было», — сообщили в холдинге, отметив, что с начала этого года КБМ выполняет гособоронзаказ (ГОЗ) на 100%.

Пресс-служба добавила, что по сравнению с прошлым, 2022 годом бюро в 2,5 раза увеличило производство некоторых изделий.

7 июля сообщалось, что расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Балтийского флота отработали на учениях нанесение групповых ракетных ударов по командным пунктам, аэродрому, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника на полигоне в Калининградской области.