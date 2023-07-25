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Известия.ru

В Италии назвали причину неудачи Украины на поле боя

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

La Repubblica: неудачи Украины на поле боя вызваны отсутствием подготовки и оружия

Украина начала контрнаступление без должной подготовки к прорыву линий обороны и не имея необходимого для этого вооружения. Об этом 23 июля написал военный обозреватель Джанлука Ди Фео в статье для итальянской газеты La Repubblica.

«Огромные (танки. — Ред.) Leopard 2 оказались обездвижены на минах, американские (боевые машины пехоты. — Ред.) Bradley остановились на линии перекрестного огня, и никто не позаботился о создании прохода. Не оказалось даже танков с подъемниками, чтобы убрать с пути поврежденные машины: десятки образцов западной военной техники неделями остаются брошенными в поле», — написал он.

Отмечается, что в результате решений киевского командования контрнаступление не продвигается на протяжении 48 дней. Джанлука Ди Фео предполагает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было времени на подготовку, поскольку на нее необходимо было выделить более трех месяцев.

Обозреватель указал, что украинские боевики должны были пройти обучение по специальной технике боя. Они должны быть «экспертами во взрывном деле, разбираться в механике и геологии, обладать тактическим видением и уметь принимать решения в хаосе перестрелки». По его мнению, помимо ошибок командования ВСУ, вина за провал контрнаступления также лежит и на НАТО, поскольку альянс не поставил нужную технику.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ продвигается тяжело и может продлиться еще несколько месяцев.

Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ и добавил, что уничтожено рекордное количество западной техники.


21 июля британское издание The Financial Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал западным партнерам, что наступление ВСУ «наберет обороты».

В тот же день британский полковник Ричард Кемп сказал, что у Украины остался один возможный вариант контрнаступления — это проведение лобовой атаки.

В свою очередь, Зеленский назвал причину медленного контрнаступления ВСУ, объяснив это медленными поставками вооружений Западом. По его словам, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что никаких результатов украинского контрнаступления сейчас нет. Он отметил, что западные кураторы Украины явно разочарованы, так как ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники и ракет.


20 июля директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс указал на медленные темпы украинского контрнаступления. Однако подчеркнул при этом, что такие показатели не должны удивлять, потому что наступать сложнее, чем обороняться.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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