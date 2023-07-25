Польша объявила о создании саперного батальона между Россией и Белоруссией

Польша создаст боевое подразделение в Сувалкском коридоре, находящемся между Белоруссией и Россией, пишет Fakt. Министр обороны Мариуш Блащак призвал молодых людей на северо-востоке страны вступать в новый саперный батальон, который начнет набор уже в этом году.

Новая воинская часть будет охранять Сувалкский коридор, на который жадно смотрят российские пропагандисты и политики. К уже дислоцированным на востоке отрядам присоединится созданный с нуля саперный батальон. Это подразделение, оснащенное современным оборудованием, будет специализироваться на защите лесных территорий северо-востока Польши.

Россияне так разошлись, что стали мечтать о захвате Сувалкского коридора. Ответ Польши не заставил себя долго ждать.

Новая армия на польской границе

Атмосфера вокруг польско-белорусской границы начала ухудшаться, когда в Белоруссию попали наемники из группы Вагнера. <...> На восток направлены дополнительные части из Щецинской двенадцатой механизированной дивизии и из Любушской одиннадцатой танковой кавалерийской дивизии. Следующий шаг министерство сделало в воскресенье.

"В этом году в Августове будет создан саперный батальон. (...) Он будет входить в состав 15 Гижицкой механизированной бригады, входящей в состав 16 механизированной дивизии", — заявил во время визита в Августов министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Министр призывает стать сапером

Это совершенно новое подразделение, которое будет специализироваться на подготовке обороны лесных и труднодоступных районов. Именно так на польской стороне границы выглядит Сувалкский коридор. Объявляя эту новость, министр Блащак призвал молодых людей вступать в новое подразделение.

"Я надеюсь, что молодые жители Августова и окрестностей присоединятся к польской армии, к саперному батальону, который будет создан в этом году", — сказал министр Блащак

Подразделение в Августове будет создано в рамках пакета усиления Вооруженных сил Польши на 2023-2025 годы, принятого Советом министров в 2022 году, в котором говорится об укреплении уже существующих тактических соединений на восточном фланге НАТО.