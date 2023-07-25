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Вестник Мордовии

Советские вездеходы ЗиЛ-157 по-прежнему востребованы в зарубежных армиях

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Трехосные вездеходы ЗиЛ-157 были задействованы во многих "горячих точках". Их можно было увидеть во Вьетнаме, Афганистане, во время событий в Африке и на Ближнем Востоке, в период Ирано-иранской войны.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), в некоторых армиях они используются до сих пор, например в сухопутных войсках Египта. Конечно, такая техника не является массовой, ее давно заменили более современной, однако при провелений различных по своим масштабам учений они еще продолжают встречаться.

Египтяне начали получать "Захары" в 60-е годы. В частности, они использовались в комплексах противовоздушной обороны С-75 в качестве платформ, на которые устанавливались радиотехнические средства связи и управления, реактивные системы залпового огня. Последние были представлены БМ-24-12, затем появились местные версии "Градов".

В пехотных соединениях они были задействованы как средства переброски личного состава, так как не всем хватало бронетранспортеров. Интересно, что трофейные 157-е ставили в строй и в Армии обороны Израиля.

Серийное производство таких ЗиЛов, начавшись в 1958 году, продолжалось более трех десятков лет. Их ценят за феноменальную проходимость, надежность и простоту.

Если говорить об армии АРЕ, то там массово используют "Уралы" и "КАМАЗы". На первые ставят 122-мм гаубицы Д-30 и 130-мм пушки М-46. На вторые - 122-мм реактивные установки.

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