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ТАСС

Производитель "Искандеров" и "Изделия 305" отчитался о 100% выполнении ГОЗ в 2023 году

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Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Работы по гособоронзаказу были выполнены без отклонений от графика

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Коломенское Конструкторское бюро машиностроения (входит холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) с начала текущего года выполняет гособоронзаказ (ГОЗ) в полном объеме. Об этом сообщили в холдинге в понедельник.

"Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" с начала 2023 года исполнила гособоронзаказ на 100%. Выполнение ГОЗ отслеживается подекадно. Ни в одной декаде отклонения от графика не было", - сообщили там.

Бюро производит широкий спектр управляемого ракетного вооружения, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С" и "Верба", а также легкую многоцелевую ракету "Изделие 305". 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Хризантема-С
Компании
КБМ
Проекты
Гособоронзаказ
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