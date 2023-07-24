В ФРГ заявили о серьезной проблеме с безопасностью у бундесвера

Bild am Sonntag: в контрразведке ФРГ наблюдается завал в проверке кадров бундесвера

МОСКВА, 23 июля/ Радио Sputnik. Немецкая военная контрразведка (MAD), являющаяся подразделением бундесвера, не успевает проверять личные дела сотрудников с целью обнаружения врагов государства, что создает реальную угрозу безопасности, пишет Bild am Sonntag.

"У бундесвера существует реальная проблема с безопасностью. Предотвращение угроз в собственных рядах не работает, так как контрразведка явно перегружена", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения издания.

По данным Минобороны ФРГ, по состоянию на конец мая на проверке у MAD находилось 69 687 из 253 тысяч личных дел сотрудников и военнослужащих бундесвера, говорится в публикации.

Отмечается, что существуют три уровня допуска в зависимости от того, какой секретной информацией может обладать сотрудник. Чтобы получить третий уровень допуска, может потребоваться проверка продолжительностью примерно 80 недель, говорится в статье.

Издание отмечает, что такое положение дел в бундесвере негативно отражается на немецкой армии. Кроме того, подобные проверки проходят соискатели, что затрудняет набор новых кадров, резюмирует Bild am Sonntag.

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