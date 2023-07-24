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Известия.ru

В Греции призвали попросить у России самолеты для тушения пожаров

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Vassilis Ikoutas

Экс-глава МО Греции Камменос призвал попросить у России самолеты для тушения пожаров

Пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, заявил экс-министр обороны страны Панос Камменос.

«Без [самолетов] «Бериев» ничего не тушится. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам их передадут…» — написал министр в Twitter.

Самолеты Бе-200 не единожды привлекались для тушения природных пожаров в Греции.

Так, в 2021 году в Грецию по просьбе властей этой страны и поручению президента РФ Владимира Путина направили авиагруппировку, в которую входили Ил-76 и Ми-8. Также Греция арендовала для этих целей российский Бе-200ЧС, который может сбрасывать воду в условиях экстремальной жары. Тогда Афины от катастрофы спас именно самолет российского производства.

Из-за экстремально высоких температур по всей Греции полыхают пожары. Самая напряженная обстановка наблюдается на острове Родос, где огонь не могут потушить с 18 июля.

Отдыхающий на острове российский турист рассказал «Известиям», что люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.


Власти Греции сообщили, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на Родосе. Мэрия острова объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, эвакуированных из опасных районов и размещенных в зданиях гимназий.

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Страны
Греция
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Ил-76
Ми-8
Персоны
Путин Владимир
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