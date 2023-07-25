Победа Украины в этом году отменяется из-за аллигаторов

В США понимали, что Украина не сможет противостоять воздушным атакам России, пишет WSJ. Особенно опасны оказались вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Пока Киев мечтает об F-16 в будущем году, ВКС России разрушают эти надежды уже сейчас. Автор статьи оценил перспективы Запада с учетом текущего расклада.

БРЮССЕЛЬ. Когда весной этого года Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни вооружений — от снарядов до боевых самолетов, — необходимых для вытеснения российских войск. Но они надеялись, что украинская смелость и находчивость помогут им в этом.

Не помогло. Глубокие смертоносные минные поля, мощные фортификационные сооружения и российская авиация в совокупности блокировали продвижение украинских войск. Теперь эта кампания рискует зайти в тупик, чреватый гибелью людей и техники без существенного изменения динамики.

Поскольку вероятность крупномасштабного прорыва украинцев в этом году сильно снизилась, перед Вашингтоном и его союзниками встает тревожная перспектива затяжного конфликта, для которого снова потребуются огромные вливания, современное вооружение и более интенсивная подготовка, чтобы у Киева появился шанс на победу.

Перед администрацией Байдена стоит непростая политическая задача. Байден готовится к переизбранию осенью 2024 года, и в Вашингтоне многие полагают, что объемы помощи Киеву будут скромнее, поскольку плохие результаты участия в конфликте могут негативно сказаться на успехе предвыборной кампании.

При этом европейский ВПК не располагает достаточными ресурсами для снабжения Украины всем необходимым, чтобы выдавить российскую армию из примерно пятой части страны, находящейся под ее контролем. К тому же европейские лидеры вряд ли значительно усилят поддержку Киева, если почувствуют, что Соединенные Штаты сами не желают этого делать, говорят западные дипломаты.

Смена трансатлантических политических ветров, проявившаяся в напряженных отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и официальными лицами США на недавнем саммите НАТО в Литве, произошла на фоне захлебнувшегося "долгожданного контрнаступления" Украины. Неспособность Киева противостоять российской обороне убедила многих западных военных наблюдателей в том, что украинские войска нуждаются в дополнительной подготовке к сложным военным маневрам, более мощной противовоздушной обороне и гораздо большем количестве бронетехники.

В то же время, по данным украинской и западной разведки, российские военные якобы страдают от низкого морального духа, вызванного истощением, плохим снабжением и междоусобицей среди российского руководства. Россия, как представляется, не в состоянии перехватить инициативу и атаковать украинские позиции, однако ее силы остаются достаточно мощными для поддержания сотен километров укреплений и большого количества авиации, которая сдерживает Киев.

Сейчас Украина ведет наступление на российские позиции, где россияне за несколько месяцев успели построить мощную оборону, включая минные поля, заграждения и бункеры. Согласно западной военной доктрине, для нападения на окопавшегося противника атакующие должны превосходить его по численности как минимум в три раза, и при этом необходимо использовать тщательно скоординированное сочетание воздушных и наземных сил. Однако Киеву не хватает численности, подготовки и ресурсов для выполнения этих рекомендаций.

"Украина действительно должна быть в состоянии развить и синхронизировать свои военные действия, если она хочет прорвать оборону России", — сказал Франц-Стефан Гади (Franz-Stefan Gady), независимый военный аналитик, недавно побывавший на украинском фронте.

Гади сказал, что вместо того, чтобы организовывать массовые атаки с участием множества подразделений, стреляющих ракетами и артиллерией в поддержку одновременного продвижения сухопутных сил, Украина атакует очередями, обстреливая небольшие группы пехоты. По его словам, подобная тактика "зачастую предупреждает русских о наступлении".

Такой подход с использованием малых сил, который командирам легче организовать, чем проталкивание сухопутных войск под прикрытием артиллерии, создает свои проблемы, такие как снижение мобильности. Безопасный вывоз раненых с фронта и подвоз боеприпасов при этом может быть затруднен из-за более слабой защиты медицинского и тылового корпуса.

Проведение синхронизированных крупномасштабных атак — непростая задача для любых вооруженных сил (даже для западных армий, располагающих бóльшим количеством более качественной техники, чем Украина), поскольку объединение огромного количества наземных и воздушных войск в быстрое жестокое наступление чрезвычайно сложно.

Ни одна западная армия не пошла бы прорывать оборону без поддержки с воздуха.

"Америка даже не стала бы пытаться пробить оборону без воздушного превосходства, но у них [украинцев] нет воздушного превосходства — отметил Джон Нагл (John Nagl), подполковник армии США в отставке, который сейчас является доцентом по изучению принципов ведения боевых действий в Военном колледже армии США. "Невозможно переоценить, насколько важно превосходство в воздухе для ведения наземных операций с умеренными потерями".

В мае Зеленский в интервью The Wall Street Journal признал, что Россия имеет превосходство в воздухе на фронте и что отсутствие прикрытия для украинских войск означает "гибель большого количество солдат" в ходе боевых действий.

Украина рассчитывала найти бреши в российских укреплениях, перебросить туда войска и устроить в рядах противника такой же хаос, какого она добилась в прошлом году. Однако минные поля оказались очень плотными и замедлили продвижение первой волны наступающих сил Киева, оставив их под ударами российской авиации и ракет.

Особенно опасными оказались российские беспилотники и ударные вертолёты, в частности Камов Ка-52 "Аллигатор". Вертолеты Ка-52, которые входят в число самой современной авиатехники России, могут оставаться далеко за линией расположения российских войск и вести огонь, используя прицельные данные от беспилотников, наблюдающих за фронтом. Дальность стрельбы ракет "Вихрь" с лазерным наведением составляет около 5 км, что более чем в два раза превышает дальность стрельбы всех переносных зенитных ракетных комплексов, стоящих на вооружении Украины.

Аналитики Министерства обороны США еще в начале года понимали, что украинские войска будут с трудом противостоять российским воздушным атакам. В засекреченной февральской оценке Пентагона, которую якобы слил военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра (Jack Teixeira), говорилось о том, что у Украины есть лишь небольшое количество оружия, способного поражать отдаленные воздушные цели, а также о вероятной "неспособности предотвратить превосходство России в воздухе".

Киев не располагает достаточным объемом средств ПВО, таких как американские батареи Patriot или более мобильные немецкие системы Gepard, чтобы развернуть их вблизи линии фронта. Системы Patriot и прочие крупные и менее мобильные системы также уязвимы для атак российских беспилотников.

Недостаточная оснащенность Украины средствами ПВО позволяет России доминировать в небе на большей части фронта.

"Русские теперь могут более эффективно использовать свою авиацию, — говорит Дуглас Барри (Douglas Barrie), старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне. — Россия не обладает превосходством в воздухе над всей Украиной, но с точки зрения обороны они находятся в гораздо лучшем положении".

Противодействие российской авиации — это основная причина, по которой Зеленский и его команда в течение нескольких месяцев лоббировали в Вашингтоне и у его европейских союзников поставку американских истребителей F-16. Украина располагает лишь небольшими военно-воздушными силами, состоящими из самолетов и вертолетов советского производства.

По мнению сторонников предоставления Украине авиатехники, истребители F-16, которые являются современными, хотя и не новейшими американскими самолетами, представляют достаточную угрозу для российской авиации, чтобы снизить их опасность для украинских сухопутных войск и гражданской инфраструктуры.

Украинские летчики и механики готовятся к обучению пилотированию и обслуживанию сложных реактивных самолетов в рамках коалиции, состоящей как минимум из 10 европейских стран. Однако Байден еще не дал необходимого разрешения на поставку F-16 на Украину, а создание цепочек поставок для поддержки и ремонта самолетов займет несколько месяцев. По мнению аналитиков, F-16 появится в строю не раньше начала следующего года.

Если Украина получит эти истребители, то их влияние на боевые действия будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества поставленных самолетов, сложности бортового оборудования и систем вооружения, которыми они будут оснащены. Включение современной авиации в планы боевых действий также чрезвычайно сложно и требует еще одного уровня синхронизации украинских операций.

"На войне не бывает однозначных простых и правильных решений", — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли (Mark Milley) в апреле, отвечая на вопрос о поставках F-16 на Украину. "Исход сражений и войн зависит от многих и многих переменных".

Автор статьи: Дэниел Майклс (Daniel Michaels)