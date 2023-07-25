Российский командующий: ВСУ массово применили кассетные боеприпасы, но безрезультатно

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщил о массовом применении армией Украины кассетных боеприпасов и назвал его неэффективным.

"Вчера применили здесь разрекламированные кассетные боеприпасы 155-миллиметровые. Массовое применение было, огневое воздействие, но определенного результата не достигли", - сказал Мордвичёв в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

По словам командующего, ВСУ ударили кассетными боеприпасами по позициям российских 90-ой танковой дивизии и 76-ой дивизии ВДВ.