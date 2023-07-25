Войти
Интерфакс-АВН

Российский командующий: ВСУ массово применили кассетные боеприпасы, но безрезультатно

446
0
0
Командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Андрей Мордвичев
Командующий Центральным военным округом генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
Источник изображения: Пресс-служба главы Чеченской Республики/ ТАСС

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщил о массовом применении армией Украины кассетных боеприпасов и назвал его неэффективным.

"Вчера применили здесь разрекламированные кассетные боеприпасы 155-миллиметровые. Массовое применение было, огневое воздействие, но определенного результата не достигли", - сказал Мордвичёв в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

По словам командующего, ВСУ ударили кассетными боеприпасами по позициям российских 90-ой танковой дивизии и 76-ой дивизии ВДВ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
20.04.2023
Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета
02.11.2022
В Национальном центре управления обороной прошло селекторное совещание с участием министра обороны РФ
03.05.2022
Сообщается об очередном ударе высокоточными ракетами по ж/д мосту под Одессой
15.03.2019
"Лечу на фронт": Порошенко едет в Донбасс
28.10.2016
Огонь в небесах
11.08.2010
РКК "Энергия" построит спутники для Египта и Анголы
12.12.2008
"Климов" обошел "Чернышева". Авиадвигатели ТВ3-117 и ВК-2500 решено собирать в Санкт-Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:15
  • 2
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 25.07 09:05
  • 1
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 25.07 07:45
  • 53565
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.07 23:13
  • 2583
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.07 12:35
  • 11
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя