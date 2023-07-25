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ТАСС

СМИ сообщили о высоких потерях и деморализации военнослужащих ВСУ

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Раненый украинский солдат в медпункте под Артемовском
Раненый украинский солдат в медпункте под Артемовском.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

По данным газеты Kyiv Post, причиной этому являются безуспешные попытки украинского контрнаступления

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, из-за безуспешных попыток контрнаступления их боевой дух падает. Об этом украинские военнослужащие рассказали газете Kyiv Post.

Они отмечают, что боевой дух в подразделениях падает из-за постоянных и нарастающих потерь. "За месяц мы продвинулись всего на полтора километра. Мы продвигаемся вперед на дюймы, но я не думаю, что это стоит тех человеческих ресурсов и той техники, которые мы потратили", - рассказал газете украинский военный медик и попросил не обнародовать его имя. Он назвал ситуацию очень тяжелой.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

В воскресенье Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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