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Известия.ru

В ВС РФ рассказали о роли инструкторов из НАТО в рядах украинской армии

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko

Генерал-лейтенант Мордвичев: инструкторы из НАТО действуют в ВСУ как заградотряды

Инструкторы из стран НАТО действуют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве членов заградительных отрядов, заявил в воскресенье, 23 июля, командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Российские войска регулярно фиксируют речь наемников в радиоэфире, про них также рассказывают пленные солдаты ВСУ. Так, в каждой роте насчитывается до 10 иностранных бойцов, в основном из стран Прибалтики и Грузии, уточнил он.

«В основном они действуют как инструктора, как заградотряд на устойчивость обороны», — сказал Мордвичев в эфире «Соловьев Live».

22 июля в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 4990 иностранных боевиков в зоне спецоперации. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины, уточнили в МО.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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