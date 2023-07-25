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Военное обозрение

Украинская разведка заявила о проведенной в России модернизации ракет Х-22 и «Оникс»

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Источник изображения: topwar.ru

По словам замначальника главного управления украинской разведки (ГУР) Вадима Скибицкого, в России провели модернизацию ракет Х-22, которые после этого практически стали Х-32. Также, по данным украинского разведывательного ведомства, были модернизированы противокорабельные ракеты "Оникс", вследствие чего значительно возросла их точность.

Ракеты этих типов в течение последнего времени широко используются при нанесении ударов по военным объектам на территории Одесской области. Украинская ПВО показала полную неспособность противостоять атакам с применением вооружений этого типа.

Как заявляют представители украинской разведки, в ГУР осведомлены о планах и мероприятиях, осуществляемых РФ для проведения модернизации своих ракет. В ГУР также утверждают, что ракетные атаки, осуществлявшиеся осенью прошлого года в отношении объектов на территории Николаевской, Одесской и Херсонской областей, сопровождались меньшим количеством попаданий и большим количеством сбитий.

Скибицкий также добавил, что российские специалисты, помимо Х-22 и "Ониксов" провели модернизацию комплексов "Бастион".

Ранее сообщалось, что размещенные в Одессе украинские системы ПВО являются устаревшими и по большей части достались Киеву в наследство от Советского Союза. Значительная часть поставленных киевскому режиму ракет ПВО, ранее ненадлежащим образом хранившихся на складах ряда восточноевропейских стран, не в состоянии поражать российские ракеты вышеперечисленных классов и зачастую падают на жилые дома, гражданские объекты и другие городские постройки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
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