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Известия.ru

Зеленский назвал причину оттягивания контрнаступления ВСУ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/James McGill

Зеленский: Украина не начинала контрнаступление из-за недостатка вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля заявил, что контрнаступление было отложено из-за отсутствия оружия.

«У нас были планы начать весной. Честно говоря, мы не смогли, так как у нас не было достаточно боеприпасов и оружия, да и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более что учебные миссии проводились за пределами Украины», — сказал он в интервью газете Politico.

Украинский лидер подчеркнул, что российской армии за это время удалось построить несколько рубежей обороны.

«Из-за этого более медленный темп нашего контрнаступления», — признал Зеленский.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также указал, что уничтожено рекордное количество западной техники.


Директор ЦРУ Уильям Бернс 20 июля также указал на медленные темпы украинского контрнаступления. Однако он подчеркнул, что такие показатели не должны удивлять, потому что наступать сложнее, чем обороняться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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