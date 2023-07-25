Модернизированный боевой вертолёт Ка-52М

Продолжим портить карму переводами из "The Drive" - на этот раз небезынтересной статьи широко известного Петра Бутовского "Enhanced Version Of Russia’s Ka-52 Attack Helicopter Appears" ("Появление модернизированного варианта российского боевого вертолёта Ка-52М").

Серийный боевой вертолёт Ка-52М ВКС России - фотография, размещенная 14.07.2023 в Телеграм-канале Fighterbomber

Появились первые фотографии нового модернизированного боевого вертолета Ка-52М, поступившего на вооружение ВКС России, и есть большая вероятность, что эта версия уже участвует в полномасштабных боевых действиях на Украине. В то время как изначальный Ка-52 (Hokum) стал визитной карточкой российской кампании на Украине, неся как большие потери, так и постоянно нанося урон украинской бронетехнике, новая итерация его улучшенной версии Ка-52М нигде не появлялась до прошлой недели.

Обсуждаемый Ка-52М появился на трех фотографиях, размещенных в обычно хорошо информированном канале Fighterbomber в Telegram. Среди прочего, этот канал проводит сбор средств и дарит российским летчикам, участвующим в боевых действиях на Украине, летные костюмы, обувь, радиостанции, навигационные приборы, аптечки и прочее. На фотографиях, размещенных 14 июля 2023 года, летчики демонстрируют некоторые полученные гаджеты на фоне новой версии Ка-52.

Вертолет, запечатленный на фотографиях в канале Fighterbomber, имеет свежую окраску, что указывает на то, что он был поставлен недавно. Фотографии такого рода на этом канале ранее, как правило, делались в местах дислокации на Украине или на авиабазах в России, которые задействованы в кампании. Хотя мы не можем быть уверены, что эти фотографии сделаны на Украине или на российской авиабазе, использовавшейся в конфликте, сборы Fighterbomber для летных экипажей предполагают, что это, по крайней мере, вероятно.

Сообщения в СМИ о применении Ка-52М на Украине уже появлялись, но никакими снимками они не подкреплялись. Например, в сентябре 2022 года российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило об "успешных испытаниях этого модернизированного вертолета в ходе специалльной операции на Украине".

Что такое Ка-52М?

5 апреля 2019 года компания "Камов" получила от Министерства обороны России контракт на ОКР "Авангард-4", целью которой была разработка модернизированного вертолета Ка-52М (ОКР по разработке в то же время вертолета Ми-28НМ носила кодовое наименование "Авангард-3"). Реальные работы начались намного раньше выдачи контракта, и к этому времени новое оборудование и вооружение Ка-52М были практически готовы.

В июне 2020 года завод "Прогресс" в Арсеньеве на Дальнем Востоке России, производящий Ка-52, получил заказ на переоборудование двух вертолетов в версию Ка-52М для проведения испытаний. Первый полет после этой доработки первый Ка-52М совершил 10 августа 2020 года. По контракту Ка-52М должен был завершить все испытания и быть готовым к серийному производству к концу сентября 2022 года.

Первый Ка-52М был продемонстрирован публике на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле 2021 года, а затем на выставке "Армия-2021" в августе. Вертолет получил модернизированную турель с оптико-электронной станцией целеуказания ГОЭС-451М, обновленный бортовой комплекс связи БКС-50М, а также систему управления оружием СУО-806ПМ, способную применять новое вооружение. Наиболее значительным дополнением к вооружению вертолета является интеграция управляемой ракеты ЛМУР с дальностью действия до девяти миль (до 14,5 км).

Другие обновления были внесены в сам вертолет. Лопасти несущего винта Ка-52М имеют более мощные обогревающие элементы, что позволяет вертолету работать в более широком диапазоне температур, в том числе в Арктике, которая является средоточием особго внимания российской военной стратегии в последнее время. Шасси оснащено колесами повышенной нагрузки и износостойкости, вертолет также имеет наружные светодиодные огни. Кабина экипажа имеет улучшенную эргономику, а также лучше приспособлена для полетов в очках ночного видения.

Что касается технических характеристик, то Ка-52М (известный на заводе как "Изделие 800.50") имеет максимальную взлетную массу около 27000 фунтов (12250 кг), максимальную скорость 186 миль в час (300 км/ч), потолок 18045 футов (5500 м) и дальность полета 286 миль (480 км).

Производство увеличивается

Контракт на первую партию из 30 Ка-52М для ВКС России был подписан 24 августа 2021 года в ходе форума "Армия-2021"; из них 15 вертолетов должны были быть поставлены в 2022 году и 15 в 2023 году. Скорее всего, этот контракт уже выполнен. Во время очередного форума "Армия-2022" Министерство обороны России разместило очередной заказ на неизвестное количество Ка-52М. В июле 2023 года Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки Ка-52 в 2023 года "удвоились" по сравнению с 2022 годом, то есть составили примерно 30 вертолетов, если это правда.

После примерно 18 месяцев боевых действий Россия потеряла на Украине почти 40 боевых вертолетов Ка-52 из примерно 140, имевшихся у нее в начале войны (по всем типам ударных вертолетов Россия потеряла около 70 из более чем 400 в начале войны). Помимо Ка-52, в России производятся два других типа боевых вертолетов - Ми-28Н/НМ и Ми -35М, оба они производятся на заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону. Вместе с информацией об удвоении производства Ка-52 Шойгу сообщил, что производство Ми-28 увеличено в три раза в 2023 году по сравнению с 2022 годом (то есть примерно до 50 штук в год).

Новая полезная нагрузка ГОЭС-451М

Возвращаясь к новым фотографиям Ка-52М, стрелка номер один на снимке указывает на оптико-электронную станцию ГОЭС-451М, установленную под передней частью фюзеляжа; в стандартной версии вертолета в этом положении установлена ​​турель ГОЭС-451. В турели размещены тепловизионная камера, телевизионная камера, лазерный дальномер-целеуказатель, лазерная лучевая система наведения для противотанковых ракет, а также лазерный прицел.

Датчики полезной нагрузки ГОЭС-451М обеспечивают увеличенную дальность обнаружения и распознавания, чтобы соответствовать дальности новых видов оружия, включая ракету ЛМУР. Производитель полезной нагрузки, екатеринбургское АО "УОМЗ", заявляет дальность обнаружения танка 9,3 мили (15 км) по ТВ-каналу и 12,5 мили (20 км) по тепловизионному каналу; дальность распознавания целей составляет 7,5 миль (12 км) и 5 миль (8 км) соответственно.

Новый бортовой комплекс обороны Л418 "Моноблок"

Стрелка номер два указывает на ультрафиолетовый датчик (пеленгатор) предупреждения о приближении ракеты (MAWS) Л418-2 производства компании ГИПО (Казань), входящий в состав бортового комплекса обороны Л418 "Моноблок". Обычные Ка-52, а также ранее замеченные прототипы Ка-52М имеют бортовой комплекс обороны Л370П2 "Витебск" с датчиками Л370-2. Четыре таких датчика расположены по бокам носовой части фюзеляжа и хвостовой балки, давая охват на все 360 градусов вокруг вертолета.

Комплекс Л418 "Моноблок" производится АО "НИИ "Экран" (Самара). Это модернизация комплекса Л370 "Витебск", который работает в более широком диапазоне частот и на больших дальностях.

Хотя на новых фотографиях этого не видно, вертолет Ка-52М, скорее всего, также имеет другие новые компоненты комплекса Л418, в первую очередь два обтекателя станций системы направленного инфракрасного противодействия (DIRCM) Л418-5 производства АО "СКБ "Зенит" (Зеленоград), установленных по бокам нижней части фюзеляжа, непосредственно перед основными стойками шасси. Новая станция Л418-5 имеет угловатую форму, тогда как предыдущая Л370-5 представляла собой вращающуюся сферу (по прозвищу "яйца жизни"); внутри установлена ​​новая лампа СП3-1500 (ранее СП2-1500), генерирующая модулированное инфракрасное и ультрафиолетовое излучение для подавления инфракрасных ГСН ракет классов "воздух-воздух" и "поверхность-воздух".

Интересно, что датчики комплекса Л418 "Моноблок" устанавливались на проданные Египту вертолеты Ка-52Э задолго до того, как они появились на российских вертолетах. Это было связано с более жесткими формальными требованиями Министерства обороны России к оборудованию, а также, возможно, с дополнительными функциями, необходимыми российским военным. Внедрение нового оборудования такого рода в России требует проведения многоэтапных испытаний, которые не обязательно нужны инозаказчику. Аналогичным образом поставленные в Ирак вертолеты Ми-28НЭ получили бортовые РЛС в феврале 2015 года, тогда как поставки этих вертолетов с РЛС в ВКС России начались только в конце 2017 года.

Сейчас, в условиях военного времени, Россия значительно снизила часть требований и бросает в бой технику, видимо, еще далекую от отработанности. Возможно, лучшим примером этого является универсальный модуль планирования и коррекции УМПК, устанавливаемый на авиабомбы.

Новая РЛС

Самое интересное, - это видимо новая РЛС, установленная на Ка-52М, показанных на последних фото. Стрелка номер три указывает на небольшой воздухозаборник на нижней стороне обтекателя в передней части фюзеляжа; с другой стороны, симметрично, есть еще один аналогичный воздухозаборник. Таких воздухозаборников нет ни на одном из ранее замеченных вертолетов Ка-52.

Одиночный воздухозаборник большего размера, но в остальном аналогичный, можно увидеть на прототипе морского боевого вертолета Ка-52К с бортовым номером "103". И это приводит нас к вероятному выводу о назначении этих воздухозаборников. На Ка-52К ("103") этот воздухозаборник используется для охлаждения антенны РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) "Резец", которая проходит испытания на этом вертолете.

Прототипы Ка-52М имеют такую ​​же РЛС, что и штатный Ка-52 - FH01 "Арбалет-52" производства АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" (Москва). Это РЛС Ka-диапазона (длина волны 8 мм) с широкой 31,5-дюймовой (80-см) антенной с механическим сканированием в носовой части вертолета. Дальность обнаружения ею крупной наземной цели (например, железнодорожного моста) составляет 15,5 миль (25 км) или 7,5 миль (12 км) для танка. Слабой стороной РЛС FH01 является невозможность прямого наведения с ее помощью управляемых ракет. Для наведения оружия информация о цели должна передаваться РЛС на оптико-электронную станцию ГОЭС-451, которая является основным средством целеуказания Ка-52.

Что касается РЛС на новой версии вертолета Ка-52М, то, скорее всего, это РЛС В006 "Резец" петербургской компании "Заслон" (эта же компания производит РЛС В004, используемую на фронтовом бомбардировщике Су-34). РЛС В006, или РЗ-001 "Резец" имеет неподвижную антенну АФАР с 640 приемопередающими модулями. РЛС работает в Х-диапазоне и, по заявлению производителя, может обнаружить группу танков на дальности 25 миль (40 км) или истребитель на дальности до 31 мили (50 км). РЛС "Резец" имеет воздушное охлаждение, поэтому ей необходимы дополнительные воздухозаборники в обтекателе.

Хотя РЛС "Резец" - наиболее вероятный вариант станции для Ка-52М, он не единственный. "Фазотрон-НИИР", производитель нынешней штатной РЛС FH01, также имеет свое предложение. Модернизированная РЛС FH02 имеет две отдельные антенны: механическую подвижную щелевую решетку для Ka-диапазона и АФАР для X-диапазона. Это решение обеспечивает одновременный поиск надводных и воздушных целей, реализацию усовершенствованных алгоритмов обнаружения и сопровождения целей, а также большую надежность. X-диапазон дает гораздо большую дальность, хотя и за счет более низкого разрешения. По данным компании, танк может быть обнаружен на расстоянии 12,4 мили (20 км) в Ка-диапазоне или 21,8 мили (35 км) в Х-диапазоне.

Нам нужно дождаться дополнительных изображений Ка-52М в его новом варианте, чтобы получить больше ясности о точной конфигурации этой новой версии, а также о том, участвует ли он уже в боевых действиях на Украине. На данный момент это, безусловно, кажется вероятным. В любом случае ясно, что вертолет в целом, в том числе и в его первоначальном варианте Ка-52, останется ключевым комплексом вооружения ВКС России в ходе украинской кампании.

Серийный боевой вертолёт Ка-52М ВКС России - фотографии, размещенные 14.07.2023 в Телеграм-канале Fighterbomber

Первый опытный образец модернизированного боевого вертолёта Ка-52М во время демонстрационного полёта на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 в Жуковском в июне 2021 года. Хорошо виден контейнер необычной формы на конце левого крыла с радиопрозрачной носовой частью с аппаратурой передачи данных АС-БПЛА для применения управляемой ракеты ЛМУР (с) Piotr Butowski

Управляемая ракета ЛМУР на подвеске одного из опытных образцов вертолёта Ка-52 (с) АО "Вертолёты России"

Стагдартная оптико-электронная станция ГОЭС-451 вертолёта Ка-52 (слева) и новая оптико-электронная станция ГОЭС-451М вертолёта Ка-52М (справа) (с) Piotr Butowski

Стандартный Л370-2 (слева) и модернизированный Л418-2 (справа) датчики предупреждения о приближении ракет (с) Piotr Butowski

Стандартная Л370-5 (слева) и модернизированная Л418-5 (справа) станции направленного инфракрасного противодействия (с) Piotr Butowski

Бортовая РЛС FH01 "Арбалет-52" Ka-диапазона с механической сканирующей антенной, которая используется на стандартном вертолёте Ка-52 (с) Piotr Butowski

Новая бортовая РЛС В006 (РЗ-001) "Резец" с активной фазированной антенной решёткой, которая, возможно, используется на модернизированном вертолёте Ка-52М (с) Piotr Butowski

Бортовая РЛС FH02 и схема ее установки на вертолёте Ка-52 (с) АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"