Блинкен заявил, что Украина получит истребители F-16

Их поставка займет несколько месяцев, отметил госсекретарь США

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Украина получит истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в интервью телеканалу CNN.

По словам главы Госдепартамента, "даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться". "Речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это занимает время", - подчеркнул Блинкен.

На уточняющий вопрос о том, считает ли он, что Украина получит американские истребители, госсекретарь ответил утвердительно. "Думаю, да. Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их", - отметил глава Госдепартамента.