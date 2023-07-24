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РИА Новости

В Японском море завершились российско-китайские учения

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Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц" на совместных учениях России и Китая в Японском море "Север. Взаимодействие - 2023"
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц" на совместных учениях России и Китая в Японском море "Север. Взаимодействие - 2023".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

В Японском море завершились российско-китайские учения "Север. Взаимодействие-2023"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Японском море завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение "Север. Взаимодействие-2023", сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"В акватории Японского моря завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение "Север. Взаимодействие-2023", которое проводилось в период с 20 по 23 июля. Его основной целью являлось укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Во флоте отметили, что в ходе совместных практических действий моряки двух стран отработали противолодочные задачи и ведение морского боя, противовоздушную оборону, морское и воздушное конвоирование судов, совершенствовали навыки по организации охраны и обороны отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде.

Всего в ходе учения выполнено порядка 20 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

Военно-Морской Флот России на учениях представляли большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения.

От ВМС НОАК в учении были задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".

Также к учению с двух сторон привлекалось более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, истребители - перехватчики.

После завершения учения корабли России и Китая взяли курс на Владивосток.

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