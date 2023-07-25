Военный эксперт объяснил принцип работы термобарических мин

Военный эксперт Литовкин объяснил принцип работы термобарических мин

В основе термобарических мин, которые начали применять Вооруженные силу Украины (ВСУ), лежит специальная жидкость, взрывающаяся при срабатывании заряда, рассказал в воскресенье, 23 июля, «Известиям» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Действуют они (мины. — Ред.) очень просто: термобарический заряд — это заряд специальной жидкости, который, вылетая, превращается в мельчащую пыль взрывчатую, взрывается и сгорает», — рассказал эксперт.

Бороться с такими боеприпасами можно несколькими способами: не наступать и не наезжать на них или разоружать при обнаружении, уточнил Литовкин.

При этом мина может сработать даже от давления на грунт неподалеку от нее, потому что поверхность земли может войти в резонанс и подорвать боеприпас, сообщил эксперт.

Ранее в этот день стало известно о применении ВСУ нового типа мин, реагирующих на движение и устанавливаемых украинскими боевиками с дронов. В качестве основы данного взрывного устройства используется термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7.

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