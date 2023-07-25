Московский завод "Спецкабель" первым в РФ произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов, которые раньше поставляли из Европы, первым в России разработал и произвел столичный завод "Спецкабель", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов. Раньше эти детали поставляли из Европы", - написал Собянин в своём телеграм-канале в воскресенье.

По словам мэра, элемент создали за рекордные четыре месяца. "Планируется, что к концу года такие компоненты будут на всех строящихся ледоколах в стране", - добавил он.

Мэр также отметил, что город поддерживает производителя. Предприятие имеет статус промышленного комплекса, который даёт налоговые льготы. Сэкономленные средства завод может направить на собственное развитие.