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Интерфакс-АВН

Московский завод "Спецкабель" первым в РФ произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов

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Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов, которые раньше поставляли из Европы, первым в России разработал и произвел столичный завод "Спецкабель", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов. Раньше эти детали поставляли из Европы", - написал Собянин в своём телеграм-канале в воскресенье.

По словам мэра, элемент создали за рекордные четыре месяца. "Планируется, что к концу года такие компоненты будут на всех строящихся ледоколах в стране", - добавил он.

Мэр также отметил, что город поддерживает производителя. Предприятие имеет статус промышленного комплекса, который даёт налоговые льготы. Сэкономленные средства завод может направить на собственное развитие.

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Страны
Россия
Персоны
Собянин Сергей
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