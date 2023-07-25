Войти
ТАСС

ЮАР может организовать полет двух астронавток на МКС

364
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: © Mark Garcia/NASA

Исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау отметил, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет

ХАРТЕБИСТХУК /ЮАР/, 23 июля. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика хочет организовать миссии двух астронавток на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау.

"Мы бы хотели отправить в течение ближайших нескольких лет двух африканских женщин на Международную космическую станцию", - сказал Мудау на переговорах с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым.

Ранее благодаря Роскосмосу на МКС слетал первый астронавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. В марте 2024 года планируется полет белорусской космонавтки на российском корабле "Союз МС-25". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
ЮАР
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
16.01.2023
Космонавт Федяев завершил тренировки на базе SpaceX в рамках подготовки к полету на МКС
24.03.2022
«Роскосмос» назвал общее число доставленных на МКС астронавтов
25.10.2019
Бразилия и ЮАР заявили о заинтересованности в отправке в будущем своих граждан на МКС
19.06.2019
Гендиректор "Главкосмоса": Россия готова строить модули МКС для других стран
27.02.2019
"Роскосмос" назвал дату полета на МКС первого космонавта из ОАЭ
04.07.2018
Полетали и хватит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:15
  • 2
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 25.07 09:05
  • 1
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 25.07 07:45
  • 53565
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.07 23:13
  • 2583
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.07 12:35
  • 11
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя