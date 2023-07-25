В "Роскосмосе" отмечают важность разработки международных "правил космического движения"

Хартебистхук (ЮАР). 23 июля. ИНТЕРФАКС - Международные правила, согласно которым страны будут запускать на орбиту спутники и управлять их движением во избежание опасных ситуаций, могут появиться через пять лет, считает исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко.

"Можно предположить, что в течение пяти лет будут разработаны международные правила космического движения по аналогии в воздушным движением", - сказал Блошенко в ходе визита в ЮАР.

По его словам, планы космических держав свидетельствуют, что к 2030 году число спутников вокруг Земли превысит 100 тысяч.