WSJ: надежды Запада на смелость и находчивость ВСУ не оправдались

Газета отметила, что украинские военные растрачивают наступательный потенциал без существенных сдвигов

ТАСС, 23 июля. Военные западных стран, знавшие о неподготовленности украинских войск и нехватке у них ресурсов для достижения успеха в боях с Вооруженными силами РФ, ошибочно понадеялись на находчивость и высокий боевой дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким утверждением в воскресенье выступила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, ВСУ растрачивают наступательный потенциал без существенных сдвигов, так как не могут справиться с минными полями, сетью мощных укреплений и господством в воздухе российской авиации из-за нехватки материальных и людских ресурсов, тактической гибкости.

Ситуация для Киева усугубляется тем, что расчет лидера США Джо Байдена на переизбрание в 2024 году и влияние украинского конфликта на его избирательную кампанию заставляют Вашингтон занимать все более осторожную и умеренную позицию относительно военной помощи Украине, отмечает издание.

Несмотря на растущую в Европе уверенность в необходимости военной победы Киева и его поддержки, ресурсов европейских стран недостаточно, чтобы без активного участия США обеспечить украинским войскам убедительное преимущество над российской армией, подчеркивает WSJ.

7 июля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что ВСУ наступают более медленными темпами, чем надеялись в Соединенных Штатах, однако судить о результатах еще рано. Американский телеканал CNN сообщил в начале июля, что западные страны нервничают из-за того, что продвижение подразделений украинских войск измеряется метрами, а не километрами. Медленный темп контрнаступления означает, что поддержка Запада может ослабнуть, если конфликт затянется, отмечает CNN.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.