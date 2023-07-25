В ЮАР открылся российский центр мониторинга космического мусора

Хартебистхук (ЮАР). 23 июля. ИНТЕРФАКС - Россиский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора (ОЭК ОКМ) открылся в ЮАР.

Как отметил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов во время церемонии открытия, взрывной рост участников космической деятельности и стремительное увеличение количества спутников на орбите, в том числе многоспутниковых группировок, приводит к росту угроз столкновения. В этих условиях жизненно важно расширять сеть станций мониторинга космического пространства и добиваться глобального покрытия такими средствами.

Кроме того, Борисов выразил надежду, что сотрудничество России и ЮАР будет динамично развиваться, а открытый комплекс не станет последним совместным проектом. Для этого, по словам Борисова, есть все основания.

В свою очередь гендиректор Научно-производственной корпорация Системы прецизионного приборостроения (НПК СПП, входит в госкорпорацию) Юрий Рой отметил, что комплекс прошёл весь цикл приемо-сдаточных испытаний и готов к эксплуатации. Сегодня, по его словам, в ЮАР прибывает команда российских специалистов, чтобы начать обучение рабочей бригады с южноафриканской стороны, которая будет заниматься эксплуатацией комплекса.

В конце прошлого года Борисов сообщил, что пусконаладочные работы на станции были в целом завершены и на объекте провели первые сеансы наблюдения, а её официальное открытие запланировано на ближайшее время.

Станция была построена в рамках контракта предприятия НПК СПП и Южноафриканского национального космического агентства (САНСА). Она может обнаруживать космический мусор на высотах от 120 до 40 тысяч километров, а также определять угловые координаты космических объектов и идентифицировать с базой данных.

Комплекс в ЮАР стал вторым из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Первый установлен в Бразилии.