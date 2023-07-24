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ТАСС

МО РФ опровергло поражение Спасо-Преображенского собора в результате российского удара

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Спасо-Преображенский собор
Спасо-Преображенский собор.
Источник изображения: AP Photo/ Libkos

Наиболее вероятной причиной разрушения храма в ведомстве назвали падение ракеты ВСУ из-за безграмотных действий ПВО

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Информация Киева о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате удара высокоточным оружием не соответствует действительности. Об этом заявили в Минобороны России.

"Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, все назначенные для поражения и уничтоженные в ночь на 23 июля объекты, где Киев совместно с иностранными специалистами готовил теракты против РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса. "Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия", - подчеркнули там.

В МО РФ наиболее вероятной причиной разрушения храма назвали падение ракеты ВСУ из-за безграмотных действий ПВО.

"С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса", - сказали в оборонном ведомстве.

До этого российские войска в течение нескольких дней наносили удары возмездия в ответ на атаку Киева по Крымскому мосту. Так, 18 июля Конашенков заявил о нанесении группового удара возмездия высокоточным оружием по объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. 19 июля официальный представитель Минобороны России сообщил о нанесении группового удара высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины, а 20 июля - по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска (украинское название - Черноморск). 

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