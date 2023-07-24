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РИА Новости

Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку

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Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц" на совместных учениях России и Китая в Японском море "Север. Взаимодействие - 2023"
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц" на совместных учениях России и Китая в Японском море "Север. Взаимодействие - 2023".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Российские и китайские корабли на учениях отразили воздушную атаку условного противника

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В ходе военно-морского учения "Север. Взаимодействие - 2023" совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая отразил воздушную атаку условного противника, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

​"В активной части российско-китайского военно-морского учения "Север. Взаимодействие - 2023", которое проходит в Японском море, военные моряки двух стран отразили атаку средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Как уточнили во флоте, атаку на боевые корабли с различных направлений имитировали противолодочные самолеты и истребители морской авиации Тихоокеанского флота и Народно-освободительной армии Китая. Также экипажи кораблей тренировались обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты.

"Еще одной задачей, которая решалась в рамках учения, стало нанесение удара управляемым ракетным оружием морского базирования по береговой цели. Целеуказание для кораблей выдавалось самолётами морской авиации. В этом эпизоде по объектам неприятеля были выполнены электронные пуски крылатых ракет", - добавили в Тихоокеанском флоте.

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