Президент Украины Владимир Зеленский обращается к депутатам во время заседания Верховной Рады Украины, посвященного Дню Конституции, в Киеве, 28 июня 2023 года.

По логике киевских официальных лиц Украина будет "побеждать" до тех самых пор, пока не исчезнет с лица земли, пишет The American Conservative. Если нынешнее состояние украинской армии — это победа, то как должно выглядеть поражение? — задается вопросом автор статьи. И вот что есть на самом деле.

Брэдли Девлин

В заголовке статьи в POLITICO от 21 июня написали: "Украина побеждает...".

Автором материала был не кто иной, как Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины. "Более чем через год после начала масштабных боевых действий очевидно, что Россия не достигла своих стратегических целей, — пишет украинский премьер, — а значит, Украина побеждает".

Да, России на Украине приходится сложнее, чем ожидалось, но почти пятая часть украинской территории находится под ее контролем. Даже когда Шмыгаль опубликовал этот материал, было уже понятно, что контрнаступление Украины провалилось. Единственное, в чем Киев преуспевает в этом конфликте, — это откровенное искажение целей России, которые, по его словам, заключаются в "уничтожении Украины".

По версии Шмыгаля, Украина может считать себя побеждающей до тех пор, пока она остается на карте мира, даже если для урегулирования конфликта с Россией придется отказаться от значительной части украинской территории и от амбиций по поводу членства в НАТО и ЕС. Хитро, но недостаточно умно, особенно в свете событий, происходивших месяцем ранее.

За последнюю неделю Украина решила приостановить контрнаступление и скорректировать свою тактику. Украинское наступление, если его можно так назвать, обошлось большими потерями в личном составе и технике и не оправдало ожиданий.

Американские и европейские официальные лица сообщили New York Times, что за первые две недели шестинедельного контрнаступления четверть вооружений Украины была повреждена или уничтожена. В последующие недели уровень потерь вооружения составлял около 10%.

Сама Украина не спешит сообщать о потерях, понесенных в ходе "контрнаступления". Это и не удивительно, учитывая, как там относятся к обнародованию числа жертв. При этом Владимир Зеленский признал, что контрнаступление поставлено на паузу. Хотя Зеленский не сказал ничего конкретного о потерях вооружений на Украине, он заявил, что приостановка произошла из-за недостаточного количества техники и боеприпасов (куда же все это делось?) и призвал Запад ускорить предоставление дополнительной помощи.

Администрация Джо Байдена откликнулась на этот призыв. Только на этой неделе США объявил о выделении Украине дополнительной помощи в размере 2,3 миллиарда долларов, из которых 1,3 миллиарда пойдут на закупку военной техники и боеприпасов. В рамках этого пакета помощи Пентагон передаст еще четыре зенитно-ракетных комплекса, гаубичные снаряды, ударные беспилотники и оборудование для разминирования.

Если это победа, то как же выглядит поражение?