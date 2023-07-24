Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения?

Генеральный инспектор Пентагона сообщил, что в 2022 году преступники, "бойцы-добровольцы" и торговцы оружием украли часть полученного Украиной от западных стран оружия и снаряжения, пишет CNN. В отчете, охватывающем период с февраля по сентябрь прошлого года, указано, что пропавшая техника в итоге "была возвращена".

Подчеркивается, что в августе украинским спецслужбам удалось установить боевиков, укравших 60 винтовок и почти тысячу патронов к ним. Как сказано в докладе, целью преступников была перепродажа западных поставок на черном рынке. Кроме того, часть злоумышленников, притворявшихся гуманитарными работниками, похитили бронежилеты на сумму 17 тыс. долларов.

Как заявил инспектор, крупные объекты (например, ракеты и вертолеты) отследить проще, чем, к примеру, приборы ночного видения. В документе сообщается, что в октябре американская сторона возобновила инспекции на украинских оружейных складах, чтобы "лучше отслеживать, куда направляется оборудование".

Однако вопрос о том, куда пропадает часть западного вооружения, предназначавшегося для ВСУ, звучит уже не первый месяц. Так, еще в августе прошлого года исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О’Доннел выражал обеспокоенность возможным распространением американского оружия за пределы Украины. В интервью Bloomberg он отмечал, что офис Зеленского ведет учет полученной техники посредством "квитанций". Он подчеркивал, что должностные лица ВСУ, вероятно, не знают точно, где прибывшее в страну оборудование окажется в конечном счете.

Настороженность высказывал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Как показывает прежний опыт, с Украины, как из любой другой слабо контролируемой страны, где действуют неонацистские батальоны, которые не подчиняются верховному главнокомандующему, это вооружение будет расползаться, в том числе в страны, откуда оно сейчас поступает", – цитирует главу дипведомства ТАСС.

Ненадлежащий контроль над поставляемым вооружением со стороны США привел к тому, что на Украине и в близлежащих странах сформировался черный рынок военной техники. В частности, об этом говорил журналист Сеймур Херш в интервью для телеканала Russia Today.

"Еще на раннем этапе конфликта Польшу, Румынию и другие граничащие с Украиной страны наводнило оружие, поставляемое нами Киеву для ведения боевых действий. Иными словами, различные командиры (не знаю, какого уровня) – зачастую не генералы, а полковники и другие – получали партии оружия и лично перепродавали их на черном рынке или поставляли туда", – отмечал он.

В экспертном сообществе отмечают, что в основании проблемы лежат два аспекта – некачественный контроль за поставками со стороны США и коррумпированность большей части украинских чиновников и военных.

"Постсоветская Украина – это активный игрок черного оружейного рынка. В стране на складах осталось много советского оружия, а коррупция в государстве процветает.

Кроме того, многое продавали из собственного производства, так как в наследие Украине были оставлены и оборонные предприятия", – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

"Все это обеспечивало хороший заработок для участников процесса, эти связи и цепочки сохранены и сегодня, хотя периодически в схеме менялись посредники. У нас, к сожалению, мало деталей относительно этого процесса. Но очевидно то, что Украина перепродает на черном рынке западное оружие", – продолжает собеседник.

"Полагаю, что цепочка выглядит так: получая оружие, Украина предоставляет сертификат о том, что является конечным пользователем и никому ничего передавать не будет без согласия продавца. Но потом происходит подмена документа или даже самого вооружения", – полагает эксперт.

"А те страны, которые хотят приобрести оружие, но не могут сделать это официально, идут на черный рынок – в мире одновременно происходит порядка 30-50 конфликтов, так что спрос есть всегда. В числе основных покупателей такие страны, как Ирак и Северная Корея, которые находятся под санкциями, а также Судан, Ливия, Эритрея и многие другие", – добавил он.

"Что касается отношения американцев к контролю, то достаточно вспомнить про 100 тыс. единиц оружия, которые просто "потеряли" в Афганистане. Тогда американский прокурор проводил расследование и выявил кучу недостатков. Это, на самом деле, все, что нужно знать об учете США", – отметил Козюлин.

"Попытки американцев проконтролировать эти процессы, провести инспекции, особенно в чужой стране – задача почти невыполнимая, а на Украине – просто невозможная. Украинцы постараются всячески осложнить работу американцам и даже взять их "в долю", лишь бы схемы не прикрыли. Кроме того, отличным аргументом станет заявление, что часть оружия была перенаправлена на другой склад, который впоследствии был уничтожен российскими войсками", – полагает он.

"Генеральный инспектор – формально независимый человек внутри Пентагона, задача которого заключается в том, чтобы контролировать распределение средств военного ведомства. Следить за оружием, поставленным Украине, сложно, поскольку отправки осуществляются без надлежащего документального оформления", – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

"Сейчас первые сведения о кражах уже собраны. На самом деле, опубликованные суммы ущерба относительно скромны, поэтому особого негодования у американской общественности ситуация не вызовет. Однако дополнительные инспекции внутри Пентагона организованы будут. Правда, на их эффективность я бы не рассчитывал", – отмечает эксперт.

"Представители военного ведомства не посещают с проверками саму Украину, поэтому и проверить что-то детально у них не получится. И это не первый подобный случай. Так,

о кражах вооружения в Афганистане узнали уже после вывода войск США, – подчеркивает Дудаков. – К слову, ответственность за это так никто и не понес".

Вместе с тем военный эксперт Александр Артамонов сомневается в том, что оружие пропадает именно на Украине. "Поставки регулируются торговыми отношениями. Скорее всего, хищения происходят в пути. И это уже ответственность американцев, как поставщиков", – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

"Но так или иначе очевидно, что не все вооружение используется исключительно ВСУ. Например, недавно отдельные части таких поставок США обнаружились в руках у французских повстанцев. Также известно, что итальянская мафия использует скорострельное оружие американцев. Все это стало возможным только потому, что Штатам выгодны мятежи, в том числе в Европе. В целом же Вашингтон финансирует терроризм от Сирии до Франции. В этом плане Украина стала удобным плацдармом", – заключил он.

Дарья Волкова, Евгений Поздняков