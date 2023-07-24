Роскосмос ведёт мониторинг масштабного газового проекта в Арктике

Президент России Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области, где компания «НОВАТЭК» ведет строительство технологических линий будущего завода сжиженного природного газа для проекта «Арктик СПГ 2», и принял участие в церемонии отправки первой СПГ-линии. Глава государства выразил уверенность, что проект реализуют в срок и с нужным качеством.

Роскосмос ведет мониторинг строительства первого в мире «Завода заводов», как называют в прессе ЦСКМС. Результаты анализа с использованием космоснимков со спутника «Ресурс-П» представлены на портале Госкорпорации «Роскосмос» и АО «ТЕРРА ТЕХ» (входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос»).

На месте поселка Белокаменка на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива пять лет назад были сопки. Сейчас здесь настоящий город с населением почти 20 тысяч человек и одна из самых масштабных и знаковых строек России.

В северных регионах страны сосредоточено почти 80% запасов всех полезных ископаемых, в том числе добывается более 90% природного газа. Сжиженный природный газ (СПГ) – важный экспортный продукт, востребованный в регионах, не имеющих развитых трубопроводных систем – Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Африки и Латинской Америки. В условиях вынужденного снижения объемов поставок газа в Европу и переориентации экспорта на рынки АТР российский СПГ станет более доступным для потребителей. Новый промышленный объект стимулирует развитие промышленности и технологий, создаст рабочие места в Мурманской области.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Источник: Пресс-служба РКС

Публикация о Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений доступна по ссылке https://geonovosti.terratech.ru/economy/zavod-zavodov.

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АО «ТЕРРА ТЕХ» – дочернее предприятие АО «Российские космические системы», созданное по стратегической инициативе Госкорпорации «РОСКОСМОС» в статусе коммерческого оператора услуг ДЗЗ и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании – разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц. Информационно-аналитические сервисы «ТЕРРА ТЕХ» направлены на решение задач автоматизации бизнес-процессов заказчика, связанных с поиском и анализом любой доступной пространственной информации на территории земного шара за любой период времени.

АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с 1946 года разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и космические информационные системы научного и социально-экономического назначения. Основные направления деятельности – создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Холдинг «Российские космические системы» объединяет ведущие предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ МЭИ»), Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО «Орион») и АО «Ярославский радиозавод» (ЯРЗ).

РОСКОСМОС – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. РОСКОСМОС обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

Пресс-релиз «Российские космические системы»