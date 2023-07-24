Запад готовится к новой "Большой игре" с Россией. Вот где она пройдет

Конфликт на Украине усугубил напряженность в отношениях держав в Арктике, пишет WP. Западные спецслужбы внимательно следят за регионом, в котором, по мнению автора статьи, может повториться "Большая игра".

Вардо, Норвегия – Офицеры в теплых костюмах нервничали, когда стучали в окно нашего арендованного автомобиля.

Они хотели знать, что мы делаем на острове, расположенном далеко за Полярным кругом, почти в 6,5 тысячи километров от Вашингтона и недалеко от места, где базируются самые современные российские подводные лодки. Для чего мы фотографировали громадные белые радарные станции, которые смотрят из Норвегии на российский Кольский полуостров?

"Из-за политической ситуации мы все проверяем", – сказал один из офицеров.

Уже несколько лет сотрудники европейской и американской служб безопасности и разведки, пристально следят за территориями за Полярным кругом. Они понимают, что таяние полярных льдов откроет новые торговые пути, развяжет гонку за природными ресурсами и создаст новые формы глобальной безопасности. Западные чиновники наблюдали за тем, как Россия возрождает военные объекты советской эпохи, а Китай планирует построить "Полярный шелковый путь".

Однако конфликт на Украине и резкое ухудшение отношений между Москвой и западными странами привели в состояние повышенной боевой готовности холодные пограничные территории между Норвегией и Россией, повысив геостратегическую значимость Арктики.

В результате мы видим скачок интереса к региону в военной, дипломатической и разведывательной сфере. Это может привести к повторению "Большой игры" – соперничества, развернувшегося в XIX веке между Британской и Российской империями за влияние в Азии.

<…> Арктические активы приобретают все большую ценность для России. "Арктика стала важнее, потому что ядерное оружие стало более значимым", – сказал генерал-майор Ларс Сиверт Лервик (Lars Sivert Lervik), командующий норвежской армии.

Тем временем НАТО увеличивает свое влияние на севере: Финляндия и, возможно, Швеция присоединяются к своей соседке Норвегии в рядах альянса.

Весной этого года американский авианосец впервые за 65 лет зашел в норвежский порт, остановившись в Осло перед совместными учениями с союзниками по НАТО на севере страны. Примерно в это же время госсекретарь США Энтони Блинкен совершил поездку по региону и объявил, что Соединенные Штаты вновь откроют дипломатическое представительство в Тромсе, прибрежном городе в норвежской Арктике. В следующем месяце ожидается прибытие первого с 90-х годов американского дипломата.

Дипломатические скандалы и интриги не утихают.

Арктический совет – межправительственный форум, содействующий сотрудничеству – находится в замешательстве, потому что семь его членов отказываются взаимодействовать на политическом уровне с восьмым – Россией, нарушая сотрудничество по таким важным вопросам, как изменение климата.

В прошлом году норвежские СМИ сообщали о беспилотниках, кружащих над аэропортами и нефтегазовыми объектами, о высылке российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, а также о деле человека, который выдавал себя за бразильского ученого-исследователя, а потом был обвинен в незаконном сборе разведывательной информации.

С точки зрения союзников по НАТО, "мигающий желтый свет превратился в красный, и нам нужно более тщательно поразмыслить над ситуацией, – сообщил высокопоставленный чиновник из США, который говорил на условиях анонимности, обсуждая взгляды альянса. – Страны должны чаще делиться информацией о дестабилизирующих факторах, о странных событиях. Нам нужно быть менее наивными и более осведомленными".

Со сторожевой башни недалеко от морского порта Киркенес молодые норвежские солдаты вглядываются вдаль в дикие, нетронутые земли России, которые лежат по ту сторону границы. Гладкие скалы и низкие сосны – вид меняется только вместе с временами года.

В январе, недалеко отсюда, человек, заявивший, что он перебежчик, посреди полярной ночи перешел замерзшую реку. С тех пор, по словам солдат, все было тихо.

Лервика, командующего норвежской армией, спокойствие на северо-восточной границе не особенно обнадеживает. По его словам, потенциал России на севере, включая ядерное оружие, никуда не делся и по-прежнему опасен.

Западные чиновники также обеспокоены тем, что Россия может заблокировать коммерческие морские пути или препятствовать кораблям ВМС США на пути в Европу, особенно на Фареро-Исландском рубеже – узком месте, которое отделяет Норвежское и Северное моря от Атлантического океана.

"Способность России помешать подкреплению вооруженных сил – это настоящий вызов для альянса", – сказал один высокопоставленный представитель западной разведки, согласившийся обсудить вопросы безопасности на условиях анонимности.

Кроме того, есть опасения, что Москва нанесла на карту критическую подводную инфраструктуру и может устроить саботаж против Европы. В прошлом месяце НАТО создал центр защиты подводных трубопроводов и кабелей.

Директор по оборонной политике министерства обороны Финляндии Янне Куусела (Janne Kuusela) заявил, что риск военной конфронтации с использованием конвенционального вооружения в Арктике остается низким, но это не исключает конфликта в ближайшие годы. "Мы все видим, как действует Россия", – сказал он.

В офисе норвежской интернет-газеты Barents Observer редактор издания Томас Нильсен (Thomas Nilsen) достал карту и указал, где именно в Киркенесе мы находимся – всего в нескольких милях от российской границы. Совсем рядом Кольский полуостров, где располагается российский Северный флот и некоторые из самых современных военно-воздушных и военно-морских средств, включая вооружение для нанесения удара возмездия в случае ядерной войны.

Нильсен показал на карте, что Москва считает своим бастионом и где могут скрываться ее подводные лодки.

Но, по его словам, его одинаково беспокоят действия России на территории Норвегии, как совершаемые у всех на виду, так и вне поля зрения.

"Можно послать "зеленых человечков" и сделать эту территорию буферной зоной для России, – сказал он, имея в виду вооруженных солдат без знаков отличия. – Это игра".

В прошлом году Нильсен написал статью о российском священнике, который хотел построить часовню рядом с радарами Вардо – финансируемыми США объектами, которые стоят над городом уже несколько десятилетий.

Члены русской православной церкви, имеющей исторические связи с российскими спецслужбами, писал он, также интересовались изучением водоснабжения Киркенеса.

Фроде Берг (Frode Berg), норвежский пограничный инспектор в отставке, который провел 23 месяца в московской тюрьме по обвинению в шпионаже, считает, что его страна все еще не готова к возможным российским операциям.

Берг признал, что сотрудничал с норвежской разведкой и ездил в Россию в качестве курьера. Его освободили в результате обмена заключенными. Сейчас он вернулся в Киркенес и обеспокоен отсутствием тревоги по поводу России.

"Из-за того, что со мной случилось, я умею распознавать шпионов, – сказал он. – Другие люди закрывают на это глаза".

Человек, представившийся Жосе Ассисом Джаммария (Jose Assis Giammaria), 37-летний бразильский исследователь, якобы приехал в Тромсе для работы над вопросами безопасности в Арктике – шаг вполне логичный, ведь этот город – центр исследований и дипломатии по арктическим вопросам.

Однако в октябре норвежские власти его арестовали. По их словам, Жосе Ассис Джаммария на самом деле является 44-летним гражданином России по имени Михаил Микушин.

По мнению властей, его предыдущая работа в канадских университетах была попыткой создать предысторию для поддельной личности. "Мы совершенно уверены, что он не бразилец", – заявил осенью прошлого года представитель норвежской службы безопасности Томас Блом (Thomas Blom).

Арест потряс Тромсе, ведь здесь до сих пор верят в "арктическую исключительность", то есть в идею о том, что этот регион можно оградить от политики.

Более трех десятилетий дипломаты и ученые утверждали, что важнейшая работа по защите Арктики должна быть отделена от политики. "Крайний Север – низкое напряжение", как любят говорить некоторые норвежцы.

Однако дело о шпионаже и дипломатические разногласия в Арктическом совете, секретариат которого находится в Тромсе, указывают на возрождение соперничества великих держав в регионе.

"Наша главная задача на данный момент – сохранить Совет в целости и сохранности", – сказал Мортен Хоглунд (Morten Hoglund), председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета.

Марк Лантен (Marc Lanteigne), доцент политологии Университета Тромсе и эксперт по арктическим вопросам, считает, что организацию, возможно, не удастся спасти.

"Если мы имеем дело с долгосрочной „заморозкой” отношений – назовем это так, за неимением лучшего слова – нам может понадобиться другая дискуссионная площадка для обсуждения изменения климата и судов, курсирующих по Арктике", – сказал он.

"Мы определенно увидим негласное перераспределение власти в этой части мира, – добавил он, – и мне интересно, готов ли к этому Тромсе".

Лантен является членом исследовательской группы "Серая зона" при университете Тромсе, которая занимается изучением гибридных угроз. До своего ареста Джаммария (он же Микушин) числился в составе группы.

Лантен с усмешкой рассказал о парадоксе, связанном с предполагаемым российским агентом, который работал под глубоким прикрытием и выдавал себя за исследователя гибридных угроз.

"Это была действительно любопытная иллюстрация того, что, когда речь идет о безопасности, имеется в виду не только военная безопасность, – сказал он. – И вот вдруг такой яркий пример".

Автор статьи: Эмили Раухала (Emily Rauhala)