Эти страны разозлили Вашингтон отказом ему подчиниться

Соединенные Штаты пытались заставить страны Латинской Америки присоединиться к "крестовому походу против России", но ничего не вышло, пишет Rebelión. Регион перестал быть "задним двором" США и занял независимую позицию, чем вызывал раздражение Вашингтона.

Еще в марте 2022 года, спустя всего месяц после начала военной операции Российской Федерации по денацификации и демилитаризации киевского режима, бывший исполнительный секретарь Экономической комиссии по странам Латинской Америке и Карибского бассейна (ЭКЛАК) Алисия Барсена (Alicia Bárcena) заявила, что военные действия в Восточной Европе окажут большое влияние на экономику стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом она написала в статье под названием "Экономические и финансовые последствия конфликта между Российской Федерацией и Украиной для Латинской Америки и Карибского бассейна".

Последствия, предупреждала она, будут ощущаться сразу по нескольким направлениям: в первую очередь окажется затронута торговля со всеми вытекающими последствиями – прямыми и косвенными. Конфликт скажется на ценах на сырье и условиях торговли, кроме того, возникнут инфляционные трудности. Финансовая сфера тоже пострадает. Предостережения Барсены основывались в основном на том факте, что из-за пандемии COVID-19 мировая торговля уже была ослаблена. При этом в стратегических областях она сильно зависела от российского и белорусского производства. Экспорт энергоносителей из России и Белоруссии, а также с Украины составляет 12% мирового импорта, а в случае с продукцией горнодобывающей промышленности эта доля возрастает до 27%. Россия является ключевым экспортером нефти и природного газа, и ее конкретные решения, как и решения, принимаемые в таких объединениях, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), оказывают большое влияние на глобальные цены. В этом отношении важно отметить, что ОПЕК не присоединилась к попыткам Запада надавить на энергетическую отрасль России.

Согласно исследованию ЭКЛАК, резкое повышение цен на нефть и газ, вызванное конфликтом, а также решение ЕС по приказу Вашингтона отказаться от импорта российских энергоресурсов не только благоприятствовало развитию углеводородной промышленности США, но и привело к повышению европейских цен в четыре раза. Сложившаяся ситуация, в свою очередь, оказывает определенное влияние на "зависимые экономики", например, на экономики стран Латинской Америки. В регионе от этого роста цен выиграли только экспортеры энергоресурсов, такие как Боливия, Колумбия, Эквадор, Гайана, Венесуэла, Тринидад и Тобаго и другие. "Однако следует учитывать, что даже страны-экспортеры углеводородов в регионе импортируют продукты нефтепереработки, такие как бензин, поэтому влияние нельзя считать однозначно положительным", – отмечалось в материале.

В целом, на латиноамериканских странах-импортерах энергоресурсов негативно сказалось решение США надавить на местные правительства с тем, чтобы они прекратили торговлю с Москвой, и в то же время наложить санкции на российскую энергетическую промышленность в том, что касается ее связей с этим регионом. В условиях роста мировых цен на ископаемое топливо латиноамериканские страны с очень слабой нефтеперерабатывающей мощью зависят в этой области от импорта: бензин, бутановый газ, моющие средства, этанол, асфальт, удобрения и другие товары. В результате они вынуждены принимать меры, чтобы избежать или снизить устойчивый рост цен на топливо для населения, а значит, и инфляцию. Это касается, например, Чили – в этой стране применили так называемый Механизм стабилизации цен на топливо. В Мехико ввели субсидии, в Сальвадоре решились снизить налоги, в Бразилии прибегли к стабилизационному фонду.

США и их союзники в знак своей лицемерной политики в отношении некоторых латиноамериканских стран, особенно Венесуэлы, пытаются компенсировать потери, вызванные эмбарго на российскую продукцию поставками венесуэльского топлива. И это несмотря на два десятилетия давления, блокады, узурпации и хищения активов Каракаса, в ходе которых Вашингтон обратил внимание на его нефтедобывающую промышленность. Цель США по захвату углеводородных богатств Венесуэлы была настолько очевидной, что бывший президент США Дональд Трамп сам бесстыдно признался в этом на политическом митинге. "Когда я уходил, Венесуэла была на грани краха. Мы бы захватили ее, мы бы забрали всю эту нефть", – без какой-либо скромности заявил он. Это откровение прозвучало на фоне критики в адрес администрации Джо Байдена за намерение содействовать торговле углеводородами с правительством Николаса Мадуро, а также за экономический и энергетический кризис в самих США.

Очевидна ответственность Соединенных Штатов за мировой экономический кризис, рост цен на топливо и продукты питания, наряду с замедлением экспорта, "при котором на экономику региона и мира оказало влияние снижение активности, спровоцированное ограничительной монетарной политикой". Неоспорима ответственность США и за конфликт на Украине. Соединенные Штаты и их приспешники из Европейского Союза – "задний двор" американцев в XXI веке – не стремятся к мирному разрешению сложившейся ситуации. Они хотят ослабить Россию и в то же время, в качестве сопутствующей цели, предотвратить, замедлить и даже подорвать экспансивную экономическую политику Китайской Народной Республики.

Мнения, высказываемые в российских СМИ, подтверждают мысль о том, что санкции против Москвы и давление на страны Латинской Америки не смогли помешать их отношениям: "Санкции, созданные НАТО, США и Европейским союзом (ЕС), оказались не столь эффективными, как рассчитывали их создатели. С одной стороны, они оказались неудачными, потому что торговые и партнерские отношения с Латинской Америкой не пострадали. С другой стороны, ограничения привели к росту количества контактов с некоторыми странами. Провал санкций не вызывает сомнений и рассматривается с большой озабоченностью Госдепартаментом США, который пытается вновь вступить в борьбу и наказать латиноамериканские правительства".

США стремятся сохранить свою гегемонию за счет благополучия значительной части "серой планеты". И в этой ситуации независимая позиция, которую занимает большое количество латиноамериканских стран по отношению к Вашингтону, выглядит светлым и позитивным моментом. Такое поведение раздражает правительство США, которое видит, что его гегемония уменьшается с каждым днем. Белый дом постоянно пытается запугать правительства стран к югу от Рио-Гранде за их отказ присоединиться к фальшивому политическому и медийному хору в "антироссийском крестовом походе" и тем самым наложить санкции на Москву во всех сферах. Например, ни одна латиноамериканская страна не присоединилась к требованию Вашингтона – даже после визита министра иностранных дел Олафа Шольца в Чили, Аргентину и Бразилию – передать российское оружие, хранящееся на их складах, в качестве своего "вклада" в поддержку украинского правительства.

После визита канцлера Германии президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что "Аргентина не думает об отправке оружия на Украину". Такую же позицию выразили и президенты Мексики, Колумбии и Бразилии – Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Густаво Петро и Луис Инасио Лула да Силва соответственно. Хороший пример того, что Латинская Америка уже давно перестала быть "задним двором" США, даже если некоторые правительства региона все еще стремятся продолжать "пастись в саду Белого дома". Как жители Латинской Америки, мы должны расширить нашу торговлю, наладить обширные связи с другими государствами, избавиться от нездорового доминирования, которое принесло нам столько вреда, а также изгнать солдат, размещенных на военных базах по всему континенту. Тогда мы сможем думать, что это больше не мечта – и как я часто говорю: "Потому что великое человечество сказало: „Хватит!” И марш гигантов не остановится, пока не завоюет истинную независимость, за которую уже не раз бесполезно умирали".

Автор статьи: Пабло Хофре Леал (Pablo Jofré Leal)