Войти
ИноСМИ

Эти страны разозлили Вашингтон отказом ему подчиниться

147
0
0
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

Соединенные Штаты пытались заставить страны Латинской Америки присоединиться к "крестовому походу против России", но ничего не вышло, пишет Rebelión. Регион перестал быть "задним двором" США и занял независимую позицию, чем вызывал раздражение Вашингтона.

Еще в марте 2022 года, спустя всего месяц после начала военной операции Российской Федерации по денацификации и демилитаризации киевского режима, бывший исполнительный секретарь Экономической комиссии по странам Латинской Америке и Карибского бассейна (ЭКЛАК) Алисия Барсена (Alicia Bárcena) заявила, что военные действия в Восточной Европе окажут большое влияние на экономику стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом она написала в статье под названием "Экономические и финансовые последствия конфликта между Российской Федерацией и Украиной для Латинской Америки и Карибского бассейна".

Последствия, предупреждала она, будут ощущаться сразу по нескольким направлениям: в первую очередь окажется затронута торговля со всеми вытекающими последствиями – прямыми и косвенными. Конфликт скажется на ценах на сырье и условиях торговли, кроме того, возникнут инфляционные трудности. Финансовая сфера тоже пострадает. Предостережения Барсены основывались в основном на том факте, что из-за пандемии COVID-19 мировая торговля уже была ослаблена. При этом в стратегических областях она сильно зависела от российского и белорусского производства. Экспорт энергоносителей из России и Белоруссии, а также с Украины составляет 12% мирового импорта, а в случае с продукцией горнодобывающей промышленности эта доля возрастает до 27%. Россия является ключевым экспортером нефти и природного газа, и ее конкретные решения, как и решения, принимаемые в таких объединениях, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), оказывают большое влияние на глобальные цены. В этом отношении важно отметить, что ОПЕК не присоединилась к попыткам Запада надавить на энергетическую отрасль России.

Согласно исследованию ЭКЛАК, резкое повышение цен на нефть и газ, вызванное конфликтом, а также решение ЕС по приказу Вашингтона отказаться от импорта российских энергоресурсов не только благоприятствовало развитию углеводородной промышленности США, но и привело к повышению европейских цен в четыре раза. Сложившаяся ситуация, в свою очередь, оказывает определенное влияние на "зависимые экономики", например, на экономики стран Латинской Америки. В регионе от этого роста цен выиграли только экспортеры энергоресурсов, такие как Боливия, Колумбия, Эквадор, Гайана, Венесуэла, Тринидад и Тобаго и другие. "Однако следует учитывать, что даже страны-экспортеры углеводородов в регионе импортируют продукты нефтепереработки, такие как бензин, поэтому влияние нельзя считать однозначно положительным", – отмечалось в материале.

В целом, на латиноамериканских странах-импортерах энергоресурсов негативно сказалось решение США надавить на местные правительства с тем, чтобы они прекратили торговлю с Москвой, и в то же время наложить санкции на российскую энергетическую промышленность в том, что касается ее связей с этим регионом. В условиях роста мировых цен на ископаемое топливо латиноамериканские страны с очень слабой нефтеперерабатывающей мощью зависят в этой области от импорта: бензин, бутановый газ, моющие средства, этанол, асфальт, удобрения и другие товары. В результате они вынуждены принимать меры, чтобы избежать или снизить устойчивый рост цен на топливо для населения, а значит, и инфляцию. Это касается, например, Чили – в этой стране применили так называемый Механизм стабилизации цен на топливо. В Мехико ввели субсидии, в Сальвадоре решились снизить налоги, в Бразилии прибегли к стабилизационному фонду.

США и их союзники в знак своей лицемерной политики в отношении некоторых латиноамериканских стран, особенно Венесуэлы, пытаются компенсировать потери, вызванные эмбарго на российскую продукцию поставками венесуэльского топлива. И это несмотря на два десятилетия давления, блокады, узурпации и хищения активов Каракаса, в ходе которых Вашингтон обратил внимание на его нефтедобывающую промышленность. Цель США по захвату углеводородных богатств Венесуэлы была настолько очевидной, что бывший президент США Дональд Трамп сам бесстыдно признался в этом на политическом митинге. "Когда я уходил, Венесуэла была на грани краха. Мы бы захватили ее, мы бы забрали всю эту нефть", – без какой-либо скромности заявил он. Это откровение прозвучало на фоне критики в адрес администрации Джо Байдена за намерение содействовать торговле углеводородами с правительством Николаса Мадуро, а также за экономический и энергетический кризис в самих США.

Очевидна ответственность Соединенных Штатов за мировой экономический кризис, рост цен на топливо и продукты питания, наряду с замедлением экспорта, "при котором на экономику региона и мира оказало влияние снижение активности, спровоцированное ограничительной монетарной политикой". Неоспорима ответственность США и за конфликт на Украине. Соединенные Штаты и их приспешники из Европейского Союза – "задний двор" американцев в XXI веке – не стремятся к мирному разрешению сложившейся ситуации. Они хотят ослабить Россию и в то же время, в качестве сопутствующей цели, предотвратить, замедлить и даже подорвать экспансивную экономическую политику Китайской Народной Республики.

Мнения, высказываемые в российских СМИ, подтверждают мысль о том, что санкции против Москвы и давление на страны Латинской Америки не смогли помешать их отношениям: "Санкции, созданные НАТО, США и Европейским союзом (ЕС), оказались не столь эффективными, как рассчитывали их создатели. С одной стороны, они оказались неудачными, потому что торговые и партнерские отношения с Латинской Америкой не пострадали. С другой стороны, ограничения привели к росту количества контактов с некоторыми странами. Провал санкций не вызывает сомнений и рассматривается с большой озабоченностью Госдепартаментом США, который пытается вновь вступить в борьбу и наказать латиноамериканские правительства".

США стремятся сохранить свою гегемонию за счет благополучия значительной части "серой планеты". И в этой ситуации независимая позиция, которую занимает большое количество латиноамериканских стран по отношению к Вашингтону, выглядит светлым и позитивным моментом. Такое поведение раздражает правительство США, которое видит, что его гегемония уменьшается с каждым днем. Белый дом постоянно пытается запугать правительства стран к югу от Рио-Гранде за их отказ присоединиться к фальшивому политическому и медийному хору в "антироссийском крестовом походе" и тем самым наложить санкции на Москву во всех сферах. Например, ни одна латиноамериканская страна не присоединилась к требованию Вашингтона – даже после визита министра иностранных дел Олафа Шольца в Чили, Аргентину и Бразилию – передать российское оружие, хранящееся на их складах, в качестве своего "вклада" в поддержку украинского правительства.

После визита канцлера Германии президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что "Аргентина не думает об отправке оружия на Украину". Такую же позицию выразили и президенты Мексики, Колумбии и Бразилии – Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Густаво Петро и Луис Инасио Лула да Силва соответственно. Хороший пример того, что Латинская Америка уже давно перестала быть "задним двором" США, даже если некоторые правительства региона все еще стремятся продолжать "пастись в саду Белого дома". Как жители Латинской Америки, мы должны расширить нашу торговлю, наладить обширные связи с другими государствами, избавиться от нездорового доминирования, которое принесло нам столько вреда, а также изгнать солдат, размещенных на военных базах по всему континенту. Тогда мы сможем думать, что это больше не мечта – и как я часто говорю: "Потому что великое человечество сказало: „Хватит!” И марш гигантов не остановится, пока не завоюет истинную независимость, за которую уже не раз бесполезно умирали".

Автор статьи: Пабло Хофре Леал (Pablo Jofré Leal)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Белоруссия
Боливия
Бразилия
Венесуэла
Гайана
Германия
Китай
Колумбия
Мексика
Россия
Сальвадор
США
Украина
Чили
Эквадор
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
16.04.2015
Бразилия в рейтинге стран импортеров/экспортеров ВиВТ Латинской Америки и военные расходы региона
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
09.04.2013
Рынок вооружений стран Латинской Америки в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:12
  • 53520
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.07 23:20
  • 2582
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 22:08
  • 10
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге