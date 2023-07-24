Названы главные особенности российского «Охотника»

Российский ударный беспилотник С-70 «Охотник» с дальностью полета до шести тысяч километров сможет поражать цели на всей территории Украины. Главные особенности дрона назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

Он отметил, что построенный по схеме «летающее крыло» беспилотник может работать в паре с истребителями пятого поколения. Аппарат, способный нести несколько тонн боеприпасов, развивает скорость до 1400 километров в час, а практический потолок составляет 18 километров. Дандыкин добавил, что «Охотник» создавался с использованием технологий снижения заметности.

«Его главная задача на поле боя — наносить удары на глубину высокоточным оружием по объектам противника: по опорным пунктам, складам, колоннам с бронетехникой. Если БПЛА работает в паре, то им управляет пилот истребителя пятого поколения, что увеличивает боевой потенциал. По сути, "Охотник" может работать на всей территории Украины. Это серьезная машина, таких нужны десятки», — сказал эксперт.

Ранее в июле «Охотник» в сопровождении истребителя заметили во время испытательного полета над одним из российских регионов.

В июне стало известно, что Вооруженные силы России впервые применили «Охотник» для нанесения ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины в Сумской области.