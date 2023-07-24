Войти
Lenta.ru

Названы главные особенности российского «Охотника»

158
0
0
БПЛА С-70 «Охотник»
БПЛА С-70 «Охотник».
Источник изображения: Минобороны РФ/ТАСС

Российский ударный беспилотник С-70 «Охотник» с дальностью полета до шести тысяч километров сможет поражать цели на всей территории Украины. Главные особенности дрона назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

Он отметил, что построенный по схеме «летающее крыло» беспилотник может работать в паре с истребителями пятого поколения. Аппарат, способный нести несколько тонн боеприпасов, развивает скорость до 1400 километров в час, а практический потолок составляет 18 километров. Дандыкин добавил, что «Охотник» создавался с использованием технологий снижения заметности.

«Его главная задача на поле боя — наносить удары на глубину высокоточным оружием по объектам противника: по опорным пунктам, складам, колоннам с бронетехникой. Если БПЛА работает в паре, то им управляет пилот истребителя пятого поколения, что увеличивает боевой потенциал. По сути, "Охотник" может работать на всей территории Украины. Это серьезная машина, таких нужны десятки», — сказал эксперт.

Ранее в июле «Охотник» в сопровождении истребителя заметили во время испытательного полета над одним из российских регионов.

В июне стало известно, что Вооруженные силы России впервые применили «Охотник» для нанесения ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины в Сумской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
28.11.2022
Истребители времен Второй мировой против современных беспилотников. Кто победит
11.11.2022
Российский оборонно-промышленный комплекс участвует в выставке Airshow China 2022 в Чжухае
22.06.2022
Восемь опаснейших истребителей воздушного боя
15.10.2019
Развитие российского оборонно-промышленного комплекса: два вызова и одна критическая проблема
28.08.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:12
  • 53520
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.07 23:20
  • 2582
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 22:08
  • 10
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге