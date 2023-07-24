Войти
Известия.ru

Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин

158
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российские саперы столкнулись с новыми термобарическими минами ВСУ

Вооруженные силу Украины (ВСУ) стали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, которые реагируют на движения и которые украинские боевики устанавливают с дронов, но российские военные уже научились им противодействовать. Об этом в воскресенье, 23 июля, рассказал сапер с позывным Рахматулла из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.

«Они (украинские боевики. — Ред.) дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека», — приводит его слова «РИА Новости».

С помощью определенных параметров можно настроить боеприпас таким образом, что при приближении к нему он направленно поразит цель, добавил Рахматулла.

По словам сапера, при изготовлении данного взрывного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Принцип действия таких снарядов заключается в распылении горючего вещества в виде аэрозоля и подрыве полученного газового облака.

«Самое главное — это внимание и контроль обстановки», — заключил сапер, отметив, что российские военные уже научились работать с такими снарядами и успешно им противодействуют.

Ранее, 16 июля, Минобороны России показало, как военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) на купянском направлении продолжают разминировать территории освобожденных населенных пунктов.


13 июля военное ведомство показало, как происходит боевая работа саперов-десантников Тульского соединения Воздушно-десантных войск на северном фланге артемовского направления. Каждую ночь они выполняют сложную и опасную работу по минированию переднего края обороны российских военных.


До этого, 11 июня, начальник инженерной службы полка группировки войск «Юг» с позывным Кирпич рассказал, что саперы Южной группировки войск РФ находят на донецком направлении мины с посланиями российским военным от мобилизованных украинцев. По его словам, зачастую мины не активированы или активированы частично, а содержание посланий варьируется от угроз и оскорблений до желания примириться.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
РПГ-7
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
08.08.2022
Минобороны показало трофейное оружие НАТО, захваченное под Харьковом
14.04.2022
Подавленное построение: Россия активизировала удары по украинской ПВО
21.10.2020
Джавелиновый пшик
19.10.2020
Российские ракетные корабли поразили воздушные и морские цели в акватории Каспия
18.09.2020
Отечественные поставщики готовы вытеснить западное оружие с турецкого рынка
09.09.2014
Зато мы делаем ракеты, или Плохое предчувствие космоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:12
  • 53520
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.07 23:20
  • 2582
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 22:08
  • 10
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге