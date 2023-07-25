В США испугались китайских беспилотников

Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что его беспокоит распространение китайских беспилотных автомобилей в стране. Об этом сообщает Reuters.

Буттиджич признался, что опасается угрозы Китая национальной безопасноси Соединенных штатов. «Говорим ли мы об аппаратном или программном обеспечении, точно так же, как есть опасения по поводу телекоммуникаций или TikTok, есть опасения по поводу транспортных технологий», — отметил министр.

Пит Буттиджич также раскрыл содержание письма от политиков из Конгресса США, которых испугал факт тестирования китайских беспилотных автомобилей на американских улицах. Авторы документа отметили, что беспилотники могут собирать определенную информацию «об американском народе и инфраструктуре, которые могут быть переданы Китаю и Коммунистической партии Китая (КПК)». В качестве примера авторы обращения привели семь работающих в США китайских фирм, включая стартап Apollo и роботакси Pony.a.

«В Китае также действуют строгие ограничения на деятельность американских компаний-производителей автономных транспортных средств или их испытаний в Китае», — отметили законодатели. Составители письма заявил, что США должны также запрещать тестирование беспилотников, чтобы «не уступить серьезное стратегическое преимущество».

В середине мая министр транспорта США Пит Буттиджич призвал Tesla отказаться от позиционирования своих электрокаров как беспилотные. По словам политика, тем самым Tesla вводит потребителей в заблуждение.