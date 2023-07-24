Войти
ТАСС

WP: США по-прежнему не намерены поставлять Украине ATACMS

146
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Никакие предметные дискуссии на эту тему не ведутся, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Вашингтон пока по-прежнему не намерен поставлять Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена "по крайней мере пока твердо придерживается" своей позиции и не планирует передавать Киеву ракеты большой дальности, несмотря на "растущее давление со стороны американских законодателей и мольбы киевского руководства".

Издание поясняет, что "разочарование медленным темпом украинского контрнаступления" и неоднозначные заявления Байдена породили спекуляции и предположения, что вскоре ATACMS могут оказаться на Украине. Однако, как сообщили газете источники в Пентагоне, никакие предметные дискуссии на эту тему не ведутся, позиция Вашингтона не поменялась.

Во-первых, американское оборонное ведомство считает, что комплексы ATACMS не входят в список самых насущных потребностей ВСУ, во-вторых, в Пентагоне опасаются, что отправка Киеву необходимого количества этих ракетных комплексов может сильно подорвать боеготовность самих Соединенных Штатов, добавили собеседники газеты.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, но решение на этот счет еще не принято. В конце июня в Пентагоне заявили, что никаких решений о передаче Украине комплексов ATACMS нет, уточнив, что этот вопрос находится исключительно в компетенции главы государства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
13.09.2021
США готовы присоединиться к нормандскому формату переговоров по Донбассу - Нуланд
06.01.2020
Российская тактика: как американцы учатся у военных Украины
25.03.2013
США помогут Украине избавиться от ракетного топлива
17.07.2012
Остались при своих
28.10.2011
Бронеплатформа из Восточной Европы
04.12.2009
Бразильцы прибыли за украинскими технологиями
12.09.2008
Кто и как помогал готовить грузинское вторжение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:12
  • 53520
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.07 23:20
  • 2582
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 22:08
  • 10
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге