У армии США появилось новое основное оружие. Об этом пишет американское издание 19fortyifve.

Сообщается, что на вооружении США появился пистолет под названием SIG SAUER M17, который будут использовать в качестве замены M9 Beretta.

«После многих лет испытаний, разработок и совместной работы с ВВС армия выбрала большой пистолет SIG SAUER M17 и боевой M18 в качестве своей армейской модульной системы ручного огнестрельного оружия», — говорится в материале.

Уточняется, что пистолет прошел многочисленные правки перед тем, как поступить в применение военными. Известно, что данное оружие ранее уже использовалось армией США, однако не было признано в качестве основного. После многочисленных правок 500 000 экземпляров поступят на вооружение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о дефицитных видах оружия у ВСУ. По его словам, Киеву не хватает боевых самолетов как в качественном, так и в количественном показателе. При этом политик отметил, что поставки оружия зависят от США.