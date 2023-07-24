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Военное обозрение

Великобритания завершила обучение второй группы украинских расчётов для британских САУ AS-90

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия в ближайшее время получит подготовленные расчеты для британских самоходных гаубиц AS-90, поставленных ранее Киеву. Как сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании, завершено обучение второй группы украинских военных.

Британия завершила подготовку уже второй группы украинских военных для самоходных артиллерийских установок AS-90. Количество завершивших обучение и сроки британцы не называют. Известно, что первая группа прибыла на территорию Соединенного королевства еще в марте, ее обучение завершилось еще весной.

С начала этого года уже вторая группа украинских артиллеристов завершила учения на грозной 155-мм САУ AS90

- говорится в сообщении британского военного ведомства.

Как подчеркнули в Лондоне, программа обучения украинских военнослужащих является частью обязательств Великобритании в "неизменной поддержке" Украины в ее "борьбе с Россией".

Ранее Великобритания поставила Украине примерно 30 самоходных артиллерийских установок AS-90, на сегодняшний день они должны находиться на линии боевого соприкосновения, но информации об их применении очень мало.

155-мм САУ AS-90 стоит на вооружении армий Великобритании и Польши, всего выпущено 179 единиц, не считая прототипов. Широкого распространения не получила. Дальность стрельбы - 24 км в базовом варианте и до 30 км с удлиненным стволом. Темп стрельбы - 3 выстрела в минуту, может применять все 155-мм боеприпасы НАТО.

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