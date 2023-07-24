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ТАСС

В Киеве заявили о разработке собственных систем ПВО средней дальности

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Зенитно-ракетный комплекс ПВО Украины. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс ПВО Украины. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Они удачно проходят тестирования, отметил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Разработкой и тестированием собственных систем противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности сейчас занимаются на Украине. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"У нас есть системы ПВО новые, они сейчас средней дальности действия - это, конечно, не аналог Patriot, SAMP-T или Iris-T. Я думаю, это больше на Hawk или системы средней дальности [похоже]. [Это комплексы], собственно, украинского производства и украинской разработки. <...> Они сейчас проходят тестирования достаточно удачно. Ракеты уже разработаны", - сказал депутат в эфире телеканала "Рада".

При этом Чернев не стал раскрывать названия или характеристики разрабатываемых комплексов ПВО.

В пятницу представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что в Киеве намерены полностью оснастить части ПВО западными системами, поскольку боеприпасы и запчасти для советских комплексов сложно пополнять. По его словам, ставка сделана на ракетные комплексы SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale, а также на пушечные зенитные установки Gepard.

Украинские власти регулярно просят страны Запада ускорить и увеличить поставки систем ПВО и боеприпасов к ним. После саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе 11-12 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что ему обещали "хорошее усиление оружием". 

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Страны
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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